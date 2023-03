Attic Stories: Single mitsamt Video „Rabbit Hole” erschienen

Die Pop Punkband Attic Stories meldet sich mit neuer Single und neuem Video Rabbit Hole zurück. Die Band, die sich 2021 vom Quintett zum Quartett umformiert und einen Deal bei Easthaven Records unterzeichnet hat, startet damit in ihr nächstes Kapitel Bandgeschichte.

„Kennt ihr das Gefühl, als wäre mal irgendwo im Leben stehen geblieben? Als würden alle um einen herum vorankommen, aber man selbst weiß einfach nicht, was wirklich wichtig ist? Als würde man so viel Zeit verschwenden, die viel mehr Spaß machen könnte?

Folgt dem weißen Kaninchen im neuen Song Rabbit Hole der Pop-Punk Band Attic Stories!“, sagt die Band um Frontfrau Romana über das neue Output.

Attic Stories graben Gefühle, Erinnerungen und Geschichten aus den hintersten Winkeln ihrer Herzen und zerren sie in ihren Songs an die Oberfläche. Romanas einzigartige Stimme duelliert sich mit mehrstimmigen Chören, furiose Pop-Punk-Riffs und knallende Drums verdrehen jedem Fan von Paramore, Neck Deep, All Time Low, Tonight Alive oder Stand Atlantic den Kopf. Kurz gesagt: DER neue Stern am deutschen Pop Punk Himmel!