Attic Stories: melden sich mit neuer Single „Anti-Love Potion“ zurück

Nachdem Attic Stories bereits 2023 beim Southside auftrumpften und kürzlich die Pop-Punk-Legenden Simple Plan und die aufstrebende Emo-Band Hot Mulligan für ihre Deutschland-Konzerte unterstützt haben, meldet sich das Quartett aus Karlsruhe nun in Form der neuen Single Anti-Love Potion zurück. Das Video zum Track gibt es hier:

„Liebe – das wohl schönste und schmerzhafteste Gefühl zugleich. Anti-Love Potion ist das Mantra, dass dir Kraft spendet, wenn du Liebeskummer hast und das Versprechen, dass auch der schlimmste Schmerz vorübergeht. ‚It’s bitter, before it gets better!‘ Feiert mit uns – ob verliebt oder mit gebrochenem Herzen! Der Sommer ist zu kurz für Traurigkeit. Also nehmt einen kräftigen Schluck vom Anti-Love Potion“, heißt es von den Musiker:innen.

Über Attic Stories

Die Geschichte von Attic Stories beginnt 2021 neu: Von Quintett zum Quartett konzentriert, den Dachboden ausgemistet, und dann mit Vollgas in die eigene Zukunft gestartet. Frontfrau Romana und ihre drei Jungs haben die Instrumente neu verteilt, die Agenda der Band aber unberührt gelassen: Attic Stories graben Gefühle, Erinnerungen und Geschichten aus den hintersten Winkeln ihrer Herzen und zerren sie in ihren Songs an die Oberfläche. Tut weh, ja. Ist aber auch heilsam. Romanas einzigartige Stimme duelliert sich mit mehrstimmigen Chören, furiose Pop-Punk-Riffs und knallende Drums verdrehen jedem Fan von Paramore, Neck Deep, All Time Low, Tonight Alive oder Stand Atlantic den Kopf. Kurz gesagt: Der neue Stern am deutschen Pop-Punk-Himmel.

Attic Stories live

28.09.2024: Oberhausen, Zentrum Altenberg

17.10.2024: Konstanz, KuLa (w/ Catapults)

16.11.2024: Frankfurt (w/ The Bottom Line)

17.11.2024: Köln (w/ The Bottom Line)

Attic Stories sind

Romana Aufinger – Vocals

Johannes Elsner – Git/Vocals

Marius Masino – Git/Vocals

Michael Erhard – Drums

Attic Stories online

