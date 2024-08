Days Of Jupiter: feiern Unterschrift bei Reigning Phoenix Music (RPM) mit langerwarteter ‚Original Sin‘-Single

Nachdem es seinen Fans in den letzten Tag immer wieder Hinweise lieferte, lüftet das schwedische Hardrock-/Metal-Quintett Days Of Jupiter endlich sein Geheimnis: Die Band kündigt freudig an, dass endlich ein neues Album in Sicht ist, das obendrein über ihren neuen Partner, Reigning Phoenix Music (RPM), erscheinen wird. Ehe ihr fünftes Werk voraussichtlich Anfang 2025 auf den Markt kommen wird, bieten Days Of Jupiter mit ihrer neuen Single Original Sin schon jetzt einen ersten Vorgeschmack darauf.

„Original Sin ist ein knallharter Track mit großen Melodien. Der Song strotzt nur so vor Energie und hat sich rasant zu einem unserer persönlichen Lieblinge gemausert, weshalb wir hoffen, dass er zeitnah auch zu euren Favoriten zählen wird. Sind wir alle dazu bestimmt zu sündigen?“, erläutert die Band.

Mit ihrem intensiven, empathisch-nachdenklichen Metal, der von zeitgemäßen Elementen abgerundet wird, stechen Days Of Jupiter musikalisch durchaus aus dem Roster des Labels hervor, wo sie ihren Platz zwischen vielversprechenden Acts, aber auch einigen der größten Bands der Szene einnehmen.

„Wir sind wieder da! Wir wissen natürlich, dass es etwas gedauert hat, aber gleichzeitig können wir bekanntgeben, dass wir einen Multi-Albumvertrag mit RPM abgeschlossen haben. Daher blicken wir umso zuversichtlicher in die Zukunft, denn RPM wird uns dabei helfen, den nächsten Schritt zu gehen, und dafür sorgen, dass unsere Musik in aller Welt Gehör finden wird. Welch fantastische Kombination!“, bezieht die Band Stellung.

RPM-Labelstratege Wasko ergänzt: „Wir freuen uns sehr, Days Of Jupiter bei RPM begrüßen zu dürfen. Die Band wartet mit dem talentierten Ausnahmesänger Jan Hilli am Mikrofon auf, der gemeinsam mit seinen Mitmusikern eine geballte Ladung an Melodic-Hardrock- und Alternative-Metal-Songs in petto hat, die Fans weltweit begeistern wird. RPM wird Days Of Jupiter auf diesem Weg tatkräftig unterstützen und ihre Karriere auf nationaler und internationaler Ebene vorantreiben.“

Über Days Of Jupiter

Mit bislang vier Studioalben im Gepäck konnten Days Of Jupiter, die 2010 in Örnsköldsvik, Schweden zusammenfanden, über die Jahre mehr als 20 Millionen Spotify-Streams, aber auch reichlich gute Kritiken ergattern. Dabei führte ihr Weg dank ihres Debütalbums Secrets Brought To Life, mit dem sie 2012 eine erste Duftmarke hinterließen, direkt auf die Bühne des Sweden Rock Festivals. Auf ihren darrauffolgenden zwei Werken, Only Ashes Remain und New Awakening, gelang es der Truppe, ihren Sound immer weiter zu verfeinern, was letztendlich darin resultierte, dass sie auch außerhalb Schwedens zu Auftritten kam, gipfelnd in einer Show mit Disturbed in Estland, wo Days Of Jupiter vor 10.000 Fans spielten, nachdem sie 2018 mit Panoptical ihre vierte Scheibe veröffentlicht hatten. Sechs Jahre später und mit Reigning Phoenix Music (RPM), dem passenden neuen Partner, an ihrer Seite, werden Days Of Jupiter alles daran setzen, das Bestmögliche aus ihrem kommenden fünften Album, auf dem sie stärker, selbstbewusster und überzeugender als je zuvor klingen, herauszuholen. Eines ist gewiss: Diese Scheibe wird ihre Anhängerschaft mehr als nur zufriedenstellen und obendrein die Gehörgänge vieler weiterer Fans rund um den Globus erobern!

Days Of Jupiter sind:

Janne Hilli – Gesang

Marcus Lindman – Gitarre

Johnny Grenwald – Gitarre

Janne Karlsson – Bass

Magnus Larsson – Schlagzeug

Mehr zu Days Of Jupiter:

