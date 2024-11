Days Of Jupiter: präsentieren neue Single ‚The Fix‘ samt Musikvideo

Das Jahr 2024 mag sich langsam, aber sicher seinem Ende zuneigen, doch die schwedischen Hardrocker/Metaller Days Of Jupiter befinden sich erst am Anfang des Weges, an dessen vorläufigem Ende Anfang 2025 die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums via Reigning Phoenix Music (RPM) steht. Die nächste Station dorthin markiert heute ihre neue Single The Fix. Deren Fundament bildet dabei eine Kombination aus wummerndem Bass und echoartigen Gitarrenleads, über denen Janne Hillis leidenschaftlich-rauher Gesang thront. Dieser baut Stück für Stück eine emotionale Intensität auf, ehe er die Gefühlswelt der Hörerschaft im Refrain auf den Kopf stellt. Mit seiner kämpferischen, hoffnungsvollen Atmosphäre ist The Fix eine Hymne für all jene, die verzweifelt gegen innere Ängste und Blockaden ankämpfen. Zudem entfaltet der Song eine Art erlösende Wirkung und wird dadurch zu einem musikalischen Leuchtfeuer des Widerstands.

Days Of Jupiter kommentieren: „The Fix konfrontiert euch mit schweren Riffs, während die Melodien des Tracks sich für immer in eure Köpfe zu fräsen scheinen. Dazu gesellt sich ein nicht minder packender Text. Lasst uns gemeinsam in den Song eintauchen, der alle anspricht, die sich ihren inneren Dämonen gestellt haben und gestärkt aus jenem Kampf hervorgegangen sind.“

