Crematory: kündigen neues Studioalbum „Destination“ an

Crematory, die Pioniere des deutschen Gothic Metals, haben einen neuen Plattenvertrag mit ROAR abgeschlossen. Mit über drei Jahrzehnten an Einfluss und Innovation in der internationalen Metal-Szene freuen sich Crematory, ihre kommenden und vergangenen Meisterwerke nun mit einem starken und erfahrenen Partner zu veröffentlichen. Fans können sich auf eine aufregende und umfangreiche Zukunft mit ihren Helden freuen.

Aktuell arbeitet die Band mit Hochdruck an ihrem neuen Studioalbum Destination, das am 2. Mai 2025 erscheinen soll. Fans dürfen sich auf eine Rückkehr zum klassischen Gothic-Metal-Stil mit vielen eingängigen Hits freuen. Parallel zur Albumveröffentlichung wird eine umfassende Deutschlandtour stattfinden. „Das neue Studioalbum Destination ist ein genialer Mix aus den 90ern Gothic Metal Zeiten wie Illusion, kombiniert mit harten Melodic Death Metal Ohrwürmern à la Act Seven und modernen elektronischen Songs mit deutschen Texten im Stile von Revolution. Mehr geht nicht“, freut sich Drummer Markus Jüllich und ergänzt: „Destination bedeutet „der Bestimmungsort“ und mit Destination wird das neue Maßstab der modernen Melodic Gothic Metal Ära bestimmt! Das Vorgängeralbum Inglorious Darkness war der Start, bei dem Felix wieder alle Songs alleine singt und jetzt gelang uns mit Destination eine perfekte Punktlandung!“

Jochen Richert, Geschäftsführer von ROAR, äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit: „Die deutsche Gothic-Metal-Legende Crematory bei ROAR begrüßen zu dürfen, fühlt sich gut und richtig an. Neben dem neuen Studioalbum haben wir das Vergnügen, 14 Katalogtitel veröffentlichen zu dürfen. Die besondere Herausforderung dabei ist, dass die Titel digital nicht erhältlich sind. Entsprechend haben wir ein umfangreiches Singlekonzept ausgearbeitet, das sich über die nächsten zwei Jahre hinziehen wird. Dies ist eine spannende Aufgabe, die wir sehr gerne annehmen.“

Zusätzlich zur neuen Musik werden also ab dem kommenden Jahr alle alten Alben von Crematory schrittweise digital und in limitierten Vinyleditionen für Sammler wiederveröffentlicht. Diese Neuauflagen werden digital remastert und bieten ein neues Sounderlebnis, das sowohl alte als auch neue Fans begeistern wird. Auf CD wird es ein spezielles Boxset geben, das in Kürze angekündigt wird.

Um die Wartezeit auf das neue Werk zu verkürzen, erscheint im Januar eine ausführliche Studio-Videodokumentation zu Destination und ab Februar dann jeweils monatlich eine neue Single samt Videoclip bis zum Albumrelease am 02.05.2025.

Die Band selbst ist ebenfalls hoch erfreut über die Zusammenarbeit: „Crematory freuen sich sehr, mit vielen alten Bekannten und guten Freunden, die jetzt auch bei ROAR arbeiten, zusammenzuarbeiten, denn man kennt und versteht sich seit Jahrzehnten und weiß genau, was man voneinander hat und bekommt!“

Crematory haben viele aufregende Neuigkeiten zu verkünden, und auch nach über 30 Jahren bleibt die Band eine unverzichtbare Größe in der Musiklandschaft! 2025 wird definitiv ihr Jahr werden!

Destination Tour 2025

01.05. Kaiserslautern – Kammgarn

02.05. Leipzig – Hellraiser

03.05. Stuttgart – Wizemann

04.05. Mannheim – 7er Club

09.05. Regensburg – Eventhall

11.05. München – Backstage Werk

16.05. Erfurt – From Hell

17.05. Zwickau – Club Seilerstr

29.05. Oberhausen – Kult Tempel

30.05. Potsdam – Lindenpark

31.05. Coesfeld – Fabrik

