Neon Nightmare: Debüt-LP „Faded Dream“ jetzt erhältlich

Neon Nightmare, die aus dem Urgrund der Wurzeln des Heavy Metal in der Arbeiterklasse geboren wurden – von den vom Krieg gezeichneten Industrielandschaften Birminghams bis zu den heruntergekommenen Bars und Kellern Brooklyns – so kommen Neon Nightmare wie ein Geist in der Nacht, um die Tradition fortzuführen.

Nun veröffentlichten sie ihre Debüt-LP Faded Dream auf 20 Buck Spin – eine Synthese aus emotionalen Höhen und Tiefen und einer düsteren, grüblerischen Atmosphäre, die die Sehnsucht nach einer Vergangenheit heraufbeschwört, die einst von jugendlicher Aufregung und Verwunderung geprägt war. Mit einem Fundament aus großen Riffs, einer erdrückenden Studioproduktion, die in technicolor Fantasie und psychedelische Ornamente getaucht ist, und einem dramatischen Sänger, der in der Lage ist, nahtlos von einem gespenstischen Gothic-Bariton zu schwebender Heavy-Metal-Melodik zu wechseln, ist Faded Dream eine Kreuzung, an der sich Doom, Psych, Shoegaze und Alternative Metal auf eine Art und Weise überschneiden, wie man sie seit Jahren nicht mehr gehört hat.

Neon Nightmare kommentiert: „Ich habe ein Album gemacht. Hört es Euch an. Oder lasst es sein.“ Zusammen mit der Veröffentlichung des neuen Albums hat der Künstler ein Musikvideo für den Faded Dream Standout Track They Look Like Shadows veröffentlicht, bei dem Emmanuella Zachariou Regie führte. In dem Video enthüllt der Mann hinter dem Projekt endlich seine Identität, indem er einen Cameo-Auftritt in der Storyline hat.

Ein unverkennbarer satirischer Zug zieht sich auch durch Faded Dream. Trotz der echten Vorahnung und der Konfrontation mit echten Depressionen verliert sich das Album nie im Sumpf oder gibt seine Vorliebe für aufregende Vergnügungen und heitere Faszination auf. Die beschworenen Klänge haben im Laufe der Jahrzehnte der Heavy-Metal-Geschichte viele bedeutsame Formen angenommen, und Neon Nightmare sind hier, um den Zyklus fortzusetzen.

