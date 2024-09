Neon Nightmare: kündigen Debüt-LP „Faded Dream“ an

Neon Nightmare haben ihre Ursprünge im klassischen Heavy Metal, geboren aus der Arbeiterklasse Birminghams und den verkommenen Bars und Kellern Brooklyns. Musik für Menschen, die vor Problemen nicht davon laufen. Du hast eine Chance, dann ergreife sie und genau diese Chance haben Neon Nightmare ergriffen und Faded Dream daraus erschaffen.

Seht euch das Video zur neuen Single She’s Drowning hier an:

Faded Dream ist das Debütalbum von Neon Nightmare und erscheint am 01. November auf 20 Buck Spin. Hier könnt ihr das Album u.a. vorbestellen: https://www.20buckspin.com/collections/neon-nightmare

Mit einem Fundament aus fetten Riffs, einer druckvollen Studioproduktion und einem Sänger, der in der Lage ist, nahtlos von einer gespenstischen Gothic-Baritonstimme zu einem melodischen Heavy-Metal-Gesang zu wechseln, ist Faded Dream eine Mischung aus Doom, Psych, Shoegaze und Alternative Metal, wie man sie seit Jahren nicht mehr gehört hat.

In der Geschichte des Heavy Metal haben diese Sounds schon viele bedeutsame Formen angenommen, und Neon Nightmare sind hier, um den Zyklus fortzusetzen. Wenn du Type O Negative vermisst und auf Bands wie Paradise Lost, Fields Of The Nephilim, frühe Danzig und alles, was mit Gothic zu tun hat, stehst, dann verschwende keine Zeit und klicke auf Play!

Faded Dream – Tracklist:

1. Higher Calling

2. Lost Silver

3. It’s All Over (For You)

4. LATW2TG

5. They Look Like Shadows

6. She’s Drowning

7. Promethean Gift

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Faded Dream wird am 1. November 2024 erscheinen. Demnächst mehr.