Nachtmahr – Verboten!

Das Jahr 2024 A D ist zu Ende. Nun, Anfang 2025, gehe ich, wie üblich, an unsere Kiste der liegengebliebenen Alben in der Hoffnung, dort den einen oder anderen schwarzen Diamanten zu finden. Auch in diesem Jahr waren dort wieder einige Kleinode, welche zumindest die Veröffentlichung in einem unheiligen Review verdient hatten, zu finden. Bald ist damit jedoch Ende, da immer mehr neue Alben reinkommen. Ein paar wenige interessante Sachen habe ich allerdings noch.

So auch das Album Verboten! der Industrial/Techno Band Nachtmahr, welches bereits am 01.11.2024 erschienen ist und über das Label Trisol Music als hochwertige CD im handnummerierten A5 Digipak (1000 Stück) verfügbar ist.

Die Kenner in der Szene dürften natürlich wissen, wer hinter dem Industrial/Techno-Projekt Nachtmahr steckt. Der Österreicher Thomas Rainer, Mastermind von L’Âme Immortelle und auch als DJ tätig, hat immer noch genügend Zeit, sich um sein Projekt Nachtmahr zu kümmern. Verboten! ist bereits Album Nummer elf seit 2008.

Das Projekt spielt mit einer militärischen und totalitären Ästhetik, die spätestens Laibach in die Szene eingeführt hat und auch immer wieder gerne durch ihre Provokationen zu Missverständnissen geführt hat. Auch bei der Release-Tour zu Verboten! gab es einige Zwischenfälle, so musste das Konzert in Hannover seinerzeit abgebrochen werden, da Protestierende Rauchbomben gezündet hatten. Ich möchte an dieser Stelle allerdings nicht weiter darauf eingehen.

Auf Verboten! gibt es nicht wirklich Neues von Nachtmahr, die ihrem Stil natürlich weiter treu bleiben. Das hatte ich auch nicht wirklich erwartet und das sollte man auch nicht erwarten. Der Hörer bekommt eine treibende Mischung aus Techno und Industrial Metal. Das Ganze ist ziemlich eingängig und wird mit harten Beats unterlegt. Eine Mischung, die dem Genrefan und nicht nur diesem richtig gut gefallen wird. Damit dürfte natürlich auch das Rezept von Thomas Rainer aufgehen, denn die Musik verführt zum gleichmäßigen Mitmarschieren, hat einen hohen Unterhaltungswert und bleibt kontrovers. Das sollte nicht Verboten! sein, aber auch das ist schon wieder eine Provokation. Da sind wir dann auch schon wieder bei der Provokation und den Missverständnissen.

Besonders heraus auf diesem Tonträger stechen aus meiner Sicht die Songs Luzifer mit seinem Sprachfetzen, harten, aggressiven und monotonen Beat und das reine Pianostück Nachtetüde, welches man nicht unbedingt erwartet.

