Tayne – Love

Artist: Tayne

Herkunft: London, Vereinigtes Königreich

Album: Love

Spiellänge: 30:34 Minuten

Genre: Industrial Rock, Shoegaze

Release: 31.01.2025

Label: Inside Job / MNRK UK

Links: Bandcamp

Bandmitglieder:

Gesang, Bassgitarre – Matthew Sutton

Gitarre – Tom Hancock

Schlagzeug – Paul Traveller

Tracklist:

1. Erased

2. Down

3. Coherent ft. Rachel Aspe

4. Scars

5. Cause Worthless

6. Fear ft. Rolo Tomassi, James Spence

7. We

8. Wasted

9. In This Trend

10. Nothing

„Industrial Noise Pop“ nennen Tayne ihren Sound. Passt ganz gut. Maschinelles Industrial-Gewummer. Soundwände aus dem Synthesizer. Brachiale Riffs. Popmusik. Hallender Gesang. Die Musik der Londoner Band um Mastermind Matthew „Matt“ Sutton ist vielseitig und vermag gleichermaßen sphärisch und aggressiv klingen, vielleicht sogar experimentell. Damit erinnern Tayne an die US-amerikanischen Genrekollegen von Health.

Love ist nach Breathe (2018) und der Coherent EP (2021) das zweite Album von Tayne, das die Band als eine Erkundung von Liebe, Begehren und den damit verbundenen Konflikten und Ängsten versteht. Und holt philosophisch weit aus: Was ist der Preis für die Liebe? In den Texten verarbeitet der aus Dublin stammende Sutton eigene Erfahrungen, die bis in seine Kindheit reichen. Seine Eltern trennten sich, als sich später herausstellte, dass sein Vater schwul ist. Für Sutton ein Schlüsselmoment. „Als mir [mein Vater] das erzählt hat, konnte ich das einordnen, in einen Zusammenhang stellen„, so der Bandkopf “und spürte keinerlei negativen Gefühle. Dass ich das in jungen Jahren verstanden habe, hat mir vermutlich die Augen geöffnet und mich zu einem toleranten Menschen gemacht, der weiß, dass das Leben nicht nur aus Schwarz und Weiß besteht.“ Daran knüpft Sutton die Erkenntnis, dass seine Existenz an einen „conflict in love“ geknüpft ist.

Musikalisch verschmelzen Tayne eine düster-sinnliche Atmosphäre aus betörenden Rhythmen, zu denen sich tanzen, headbangen, aber auch träumen (Nothing) lässt. Damit empfiehlt sich die Band für Fans der bereits oben genannten Health, ††† (Crosses), Combichrist, Nine Inch Nails (natürlich) aber auch Cyanotic, KMFDM oder Ministry. Wer auf technoide Soundtracks steht und sich gerne in cyberpunkigen Klangteppichen verliert, könnte ebenfalls der Love verfallen. Interessant sind auch die beiden Features: Auf Coherent brüllt Cage-Fight-Frontfrau Rachel Aspe und verwandelt den Song mit ihren aggressiven Vocals in eines der heftigsten Stücke. Eine weitere Kollaboration gibt es mit Fear, bei dem Rolo Tomassis Multitalent James Spence am Start ist.

Feines Marketing: Zum Album-Release verlost Sutton 20 Tayne-Tattoos. Denn der Frontmann tätowiert seit seinem 15. Lebensjahr. Wenn er nicht mit Tayne auf der Bühne steht, arbeitet er im Tattoostudio Sacred Gold in Kings Cross, London.