Rýr: kündigen ihr neues Album „Dislodged“ an und veröffentlichen Video zur ersten Single „Flung“

Die Berliner Instrumental-Post-Metal/Doom-Band Rýr hat sich mit ihrer Mischung aus erdrückender Härte und eindringlicher Atmosphäre einen einzigartigen Platz in diesem Genre geschaffen. Mit ihrem dritten Album, Dislodged, hat das Trio seinen Sound zu seiner bisher kraftvollsten und eindrucksvollsten Form verfeinert. Dislodged wird am 11. April über Moment Of Collapse Records das Licht der Welt erblicken und mit Flung hat die Band einen ersten Einblick in das gegeben, was sie erwartet.

Der Track wird von einem brandneuen Musikvideo begleitet, das ihr euch hier ansehen könnt:

Post-Metal und Doom tendieren oft entweder zur ätherischen Atmosphäre oder zur unerbittlichen Schwere, aber Rýr überbrücken die Lücke meisterhaft. Die 2018 von Gitarrist Marius Jung gegründete Band – bestehend aus Jung, Bassist Florian Fricke und Schlagzeuger Eric Knoop – hat schon immer versucht, stampfende Rhythmen und vertrackte Riffs mit eindringlichen Atmosphären zu vereinen. Mit Dislodged haben sie diese Vision vollständig umgesetzt.

Vom ersten Stück an hüllt Dislodged den Hörer in einen wirbelnden Sturm aus Klangtexturen ein. Jeder Song baut seine Spannung durch hypnotische, vielschichtige Gitarrenarbeit auf, bevor er in krachenden Crescendos aus Verzerrung und donnerndem Schlagzeug explodiert. Das dynamische Zusammenspiel zwischen den Instrumenten schafft ein fast cineastisches Erlebnis, als ob die Musik selbst eine wortlose Geschichte von Kampf und Widerstandskraft erzählt.

Trotz der Schwere des Albums gibt es auch Momente von zerbrechlicher Schönheit. Ätherische Melodien bahnen sich ihren Weg durch die dichte Instrumentierung und bieten flüchtige Einblicke in die Hoffnung, bevor sie wieder vom Abgrund verschluckt werden. Dieses empfindliche Gleichgewicht zwischen Verzweiflung und Katharsis ist es, was Rýr in der Post-Metal-Landschaft auszeichnet.

Rýr – Trackliste:

1. Flung

2. Winded

3. Dislodged

4. Lapsed

5. Foiled

(Vollansicht hier im Time For Metal Release-Kalender)

Dislodged ist ein eindringlicher und tief berührender Hörgenuss, der Rýr als einen herausragenden Act des Genres festigt. Fans von Russian Circles, Cult Of Luna und Amenra werden an der meisterhaften Mischung aus Atmosphäre und Aggression viel zu schätzen wissen. Mit diesem Album haben Rýr ihre musikalische Identität vollends verfeinert – ein Sound, der noch lange nach dem Verklingen des letzten Akkords in Erinnerung bleibt.

Das Album erscheint am 11. April via Moment Of Collapse Records und kann hier vorbestellt werden.

Rýr sind:

Marius Jung – Gitarren

Florian Fricke – Bass

Eric Knoop – Schlagzeug

Rýr online:

https://www.facebook.com/ryrpostmetal

https://www.instagram.com/ryrpostmetal/