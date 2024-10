Dagoba – Different Breed

Wir spurten so langsam auf das Jahresende zu. Nicht, dass nicht genügend neues Material für Rezensionen reinkäme. Trotzdem schaue ich mich in unserem Pool natürlich immer mal noch um, ob da nicht irgendwo etwas Interessantes liegen geblieben oder an mir vorbeigegangen ist.

Die Franzosen Dagoba haben bereits die Bühnen mit solchen Bands wie Metallica, Machine Head und In Flames geteilt. Live sind sie echt eine Macht, davon konnte ich mich bereits selbst überzeugen. Die Franzosen Dagoba sind alte Recken, wenn es um Metal mit moderner Prägung geht. Ihren Ursprung hat die Band bereits 1997, von der ursprünglichen Besetzung ist allerdings nur noch Sänger/Shouter Shawter übrig geblieben. Das selbst betitelte Debüt ist von 2003. Mit dem aktuellen Album Different Breed ist man bereits bei Album Nummer neun angekommen. Different Breed ist bereits am 14.06.2024 über das Label Verycords erschienen und als CD und auf Vinyl erhältlich.

Dagoba setzen auf ihrem neuen Werk nach dem Intro Genes15 mit dem Wimmern eines Babys auf eine Mischung aus Death und Industrial Metal. Neben extremen, harshen Gesangsparts beherrscht Shawter auch den klaren Gesang. Die Cleanvocals entschärfen etwas die Vehemenz der härteren Töne. Insgesamt finde ich die Songs, die etwas mehr nach vorne gehen, am spannendsten. Da möchte ich an dieser Stelle Songs wie Distant Cry, Minotaur, Phoenix Noir oder Cerberus nennen.

Bei Songs wie At The End Of The Day ist mir persönlich der Klargesang etwas zu prägend. Da kommt dann irgendwie ein Metalcore Feeling auf. Auch Vega fällt in diese Schiene. Die Melodiebögen wirken auf mich in solchen Songs recht eingängig.

Dagoba liefern mit Different Breed ein Album mit einem entsprechenden Stilmix ab. Offiziell als Industrial und Death Metal angekündigt, weist Different Breed allerdings noch einiges mehr an Stilelementen auf, wie zum Beispiel Metalcore -lastige Songs! Dagoba scheinen es mit ihrem Album Different Breed wortwörtlich zu nehmen.

