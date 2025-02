Iggor Cavalera | Shane Embury: Split-LP „Neon Gods / Own Your Darkness“ erscheint am 21.03. bei Cold Spring Records

Zwei legendäre Titanen der extremen Metalszene – Iggor Cavalera (Cavalera, Petbrick, Ex-Sepultura) und Shane Embury (Napalm Death, Dark Sky Burial) – schließen sich für ein einzigartiges Split-Album zusammen, das über das britische Traditionslabel Cold Spring Records erscheint, das sich seit 1990 auf die Veröffentlichung von Esoterik, Dark Ambient, Industrial und andere Formen unheilvoller Underground-Musik spezialisiert hat. Düsterer Dark Ambient, industrieller Lärm und schwere Synthesizer-Elektronik bilden auf Neon Gods / Own Your Darkness den verlorenen Soundtrack zu einem dystopischen Fiebertraum.

Iggor Cavaleras erste Hälfte Neon Gods gibt mit schleichendem, cineastischem Dark Ambient den Ton für dieses doppelköpfige Ungetüm an und entwickelt sich zu einem brutalen akustischen Albtraum. Ein gleichmäßiges Maß an Schrecken und Angst trifft auf die gelegentliche Unterbrechung durch langsame, pulsierende Drones und fast meditative Wellen von Rauschen. Das Crescendo aus harschem Industrielärm und schwerem Death-Industrial-Gesang ist schlicht und ergreifend überwältigend.

Cavalera verrät: „Neon Gods is a bit of a sonic trip, with different layers of atmospheric vibrations, from darkness to light. It’s an absolute pleasure to do this split release with Shane; I believe we share a lot of similar ideas when it comes to opening our mind to different styles of sounds.“

Die andere Hälfte des Albums, Shane Emburys, Own Your Darkness, verbindet bedrohlichen, pechschwarzen Dark Ambient und hypnotische Bassschwaden mit himmlischen Synthesizer-Linien, die subtil an den Rändern lauern. Auf- und abschwellend, ebbend und fließend, bis sich schließlich die allumfassende apokalyptische Düsternis, die einhüllende Dunkelheit, um dich herum schließt.

Embury schreibt: „Iggor and I have been good friends for decades and this is a record very different for us both but amazing! A very interesting track to make, it was my first experiment with the Solar 42 – an excellent synth for those eternal drones of despair – and I was assisted by my longtime colleague, Russ Russell. As I journey ever onward in through my individuation it’s imperative that I own my own darkness… hence the title. We all need to strive for balance and to kindle a light in the darkness of being.“

Auszüge aus Neon Gods / Own Your Darkness von Iggor Cavalera und Shane Embury könnt ihr hier im Vorab hören.

Cold Spring Records wird Neon Gods / Own Your Darkness am 21. März digital, auf CD und auf 180-Gramm-Vinyl veröffentlichen – letzteres sowohl in schwarzer als auch in limitierter weißer Variante. Vorbestellungen sind derzeit im Webshop des Labels (hier) und auf Bandcamp (hier) möglich.

Neon Gods / Own Your Darkness – Tracklisting:

1. Neon Gods – Iggor Cavalera

2. Own Your Darkness – Shane Embury

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)