Scorpions: Heinz von Heiden Arena in Hannover ausverkauft

Sie spielten auf der ganzen Welt in Stadien und Open Air-Arenen, in La Paz, Bolivien, auf 3636 Metern, in Rio de Janeiro vor 1,3 Millionen Fans, in Los Angeles und Moskau, am 5. Juli 2025 werden die Rocker von der Leine aber erstmals in ihrer Heimatstadt Hannover im Stadion spielen. Ein halbes Jahr davor ist das Fußballstadion, die Heinz-von-Heiden-Arena, bereits ausverkauft. Sänger Klaus Meine: „Es ist für uns nicht nur wunderbar zu spüren, wie unsere Fans hier in der Heimat Freude an unserer Musik haben und mit uns unser 60-jähriges Bandjubiläum feiern wollen, wir freuen uns vor allem auch darauf, an unserer Homebase Scorpions-Fans aus aller Welt zu begrüßen, die für das Konzert nach Hannover reisen.“ „Im Grunde ist es nicht richtig, dass wir noch nie in Hannover im Stadion gespielt hätten“, korrigiert Rudolf Schenker, Gründer der Scorpions, „allerdings nicht als Musiker, sondern Klaus und ich kickten damals mit dem 1. FC Rock’n Roll vor dem Ligaspiel Rot-Weiß Essen gegen Hannover 96 in einem Freundschaftsspiel. Und ich durfte davor sogar noch einmal auf den heiligen Rasen des Niedersachsen Stadions in der Jugendmannschaft des 1. FC Sarstedt.“ Lead-Gitarrist Matthias Jabs: „Ich freue mich darauf, hier zum ersten Mal zu Hause nicht einfach Zuschauer bei den Spielen von Hannover 96 zu sein, sondern mit unserem Rock die Ränge zum Kochen zu bringen.“

Am 5. Juli, in genau einem halben Jahr, ist es dann soweit: Scorpions coming home.

60 Jahre Scorpions in Zahlen, Daten, Fakten:

• Über 120 Millionen Tonträger verkauft.

• Beim ersten Rock In Rio-Festival spielte die Band vor 1,3 Mio. Fans

• 10 ausverkaufte Konzerte als erste Band aus dem Westen in Leningrad und danach beim Moskau Music Peace Festival.

• Dreimal hintereinander den Madison Square Garden in NY ausverkauft.

• Zwei Dutzend Studio- und Konzertalben, die u.a. in Deutschland mit neun Gold- und vier Platinauszeichnungen bedacht wurden.

• Es gibt Scorpions Whisky, Scorpions Bier, eine Scorpions Briefmarke, eine Scorpions Straße in Madrid und in Los Angeles wird der 6. Oktober jedes Jahr als Scorpions-Day gefeiert. Die Auszeichnungen sind unüberschaubar, u.a. Word Music Award, Echo, Stern auf dem Hollywood Rock Walk, Aufnahme in die Hall of Heavy Metal. In Brasilien wurde eine neue Spinnenart nach ihnen benannt, unzählige Kinder tragen weltweit als Tribut an die Band die Namen der Künstler.

• Weltweit gab es 127-mal Edelmetall: 58-mal Platin, 67-mal Gold und zweimal Silber. Die meisten Auszeichnungen kamen aus Frankreich (18) und USA (14).

• Die Single Wind Of Change ist die meistverkaufte einer deutschen Band. Mehr als 15 Millionen Singles wurden verkauft. Auf Vevo wurde der Song mehr als eine Milliarde Mal angeklickt, weltweit mehr als jeder andere Song einer deutschen Band. Er war in elf Ländern Platz 1 der Charts. Insgesamt in 78 Ländern in den Charts.