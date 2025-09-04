Scorpions: feiern ihr 60. Bandjubiläum in form der „From The First Sting”-Anniversary Collection

60 Jahre Scorpions: Um ihr mittlerweile sechs Dekaden umfassendes Schaffen gebührend zu feiern, veröffentlichen die deutschen Hardrock-Pioniere die umfangreiche Anniversary- Collection From The First Sting – eine vor unbändiger Energie nur so strotzende Werkschau, auf der die Formation noch einmal auf unvergessliche Hymnen und die ikonischsten Momente ihrer beispiellosen Karriere zurückblickt. From The First Sting wird in Europa und dem Rest der Welt als Deluxe 2LP & 2CD Bookpack und 2CD erhältlich sein, die Fans auf dem amerikanischen Doppelkontinent dürfen sich außerdem über die Erscheinungsweise als 2LP Vinyl und als 1CD freuen.

Im Laufe ihrer Karriere verstanden sich die Scorpions mit ihrer Musik als Brückenbauer zwischen den Kulturen. Sie traten in der ehemaligen Sowjetunion, in China und Südostasien auf und leisteten so ihren Beitrag zur Völkerverständigung.

Mit über 120 Millionen verkauften Tonträgern gelten die Scorpions als eine der erfolgreichsten Hardrock- und Heavy Metalbands aller Zeiten. From The First Sting ist eine musikalische Reise durch zeitlose Hits von Rock You Like A Hurricane bis Wind Of Change, die die Entwicklung der Formation und ihres einzigartigen Signature-Sounds widerspiegelt.

Außerdem enthält From The First Sting die beiden bisher unveröffentlichten Tracks This Is My Song und Still Loving You, auf dem die britische Star-Violinistin Vanessa Mae zu hören ist. Das physische Produkt ist für Fans in Europa und dem Rest der Welt in Form einer aufwändig gestalteten 2LP in farbigem Vinyl und einer 2CD in einem 40-seitigen Deluxe-Edition-Bookpack erhältlich, dass den fortwährenden Einfluss der Ikonen ihres Genres eindrucksvoll festhält.

Mit From The First Sting veröffentlicht die Formation die ultimative Scorpions Experience für eingefleischte Die-Hard-Fans und Neueinsteiger gleichermaßen. Ein aufregender Ritt durch 60 Jahre knallharten wie auch gefühlvollen Rock, mit dem die Scorpions bis heute Maßstäbe setzen.

Erhältlich in den Formaten:

• Deluxe Doppel-LP

• Doppel-CD Bookpack

• Doppel-LP Vinyl

• Doppel-CD

Tracklistings:

2LP and 1CD Tracklist:

1. In Search Of The Peace Of Mind

2. This Is My Song*

3. Speedy’s Coming

4. In Trance

5. Pictured Life

6. The Sails Of Charon

7. Top Of The Bill (Live)

8. Always Somewhere

9. The Zoo

10. No One Like You

11. Rock You Like A Hurricane

12. Big City Nights

13. Wind Of Change

14. Still Loving You Feat. Vanessa Mae*

15. Humanity

16. Rock Believer

*Bonustracks

2CD Tracklist

CD1

1. In Search Of The Peace Of Mind

2. This Is My Song

3. Speedy’s Coming

4. In Trance

5. Pictured Life

6. The Sails Of Charon

7. Top Of The Bill (Live)

8. Holiday

9. Always Somwhere

10. Lady Starlight

11. The Zoo

12. No One Like You

13. When The Smoke Is Going Down

14. Still Loving You

15. Rock You Like A Hurricane

16. Big City Nights

CD2

1. Rock You Like A Hurricane (Live)

2. Believe In Love

3. Send Me An Angel

4. Wind Of Change

5. Under The Same Sun

6. Still Loving You feat. Vanessa Mae

7. Mind Like A Tree

8. You & I

9. Wind Of Change (Moment Of Glory)

10. Always Somewhere

11. Maybe I Maybe You

12. Humanity

13. The Best Is Yet To Come

14. House Of Cards

15. Rock Believer