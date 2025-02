Arch Enemy: veröffentlichen Single & Video “Paper Tiger”

Die Wartezeit ist fast vorbei: Bevor die schwedischen Extreme-Metal-Titanen Arch Enemy ihr 12. Studioalbum Blood Dynasty Ende März dieses Jahres veröffentlichen, präsentiert die Band die finale Single und das Video Paper Tiger. Das komplette Album wird am 28. März 2025 über Century Media Records erscheinen.

Paper Tiger folgt auf die Veröffentlichung des Titelsongs Blood Dynasty, den die Band Anfang Dezember des letzten Jahres vorgestellt hat.

Gründer und Gitarrist Michael Amott sagt über Paper Tiger:

“With Blood Dynasty almost here, we thought we’d sneak in another single for you! Paper Tiger is a personal favorite—these riffs are so much fun to play. The accompanying video was shot on a German airfield last summer with our visionary friend Mumpi. Turn it up and let it roar!”

Blood Dynasty, das 12. Studioalbum von Arch Enemy, bietet elf brandneue Tracks, die mit den charakteristischen, zermalmenden Gitarrenriffs der Band und intensiver, gutturaler Energie gefüllt sind. Das Album kann hier vorbestellt werden.

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: