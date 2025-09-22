Arch Enemy: veröffentlichen Lyric-Video zu „Break The Spell“

Nachdem Arch Enemy kürzlich ein neues offizielles Video zum Fan-Favoriten Illuminate The Path veröffentlicht haben, bringen sie nun ein weiteres Video zu Break The Spell heraus, begleitet von einem Lyric-Video von 12Inch Media:

Die Band kommentiert: „Break The Spell ist eine rohe, introspektive Reise durch Verzweiflung und Widerstandsfähigkeit. Break The Spell konfrontiert Sterblichkeit, Angst und emotionalen Zusammenbruch – weigert sich jedoch, aufzugeben. Eindringlich und trotzig verwandelt es Schmerz in Kraft und gibt jedem, der sich durch dunkle Zeiten kämpft, Stärke.“ Dieser Song erscheint im Vorfeld der großen Europatournee von Arch Enemy und der Veröffentlichung einer digitalen Deluxe-Edition ihres gefeierten Albums Blood Dynasty und ist ein Schlachtruf für Überleben und Erneuerung.

Das 12. Studioalbum von Arch Enemy, Blood Dynasty, wurde ursprünglich im März dieses Jahres über Century Media Records veröffentlicht. Die Blood Dynasty (Deluxe Edition) erscheint am 10. Oktober und enthält drei Bonustracks, darunter den bisher unveröffentlichten Song Lachrymatory.