Headbangers Open Air 2026: Troops Of Doom und Saracen neu dabei

Nach der Bekanntgabe des zweiten Headliners Agent Steel war das Veranstalterteam des Headbangers Open Air nicht untätig und hat zwei weitere Bands an Land gezogen:

Troops Of Doom: klingt nach langsamen und schleppenden Doom, ist aber schneller Thrash mit Death-Metal-Einflüssen. Aus Brasilien kommen Troops Of Doom um den ehemaligen Sepultura-Gitarristen Jairo „Tormentor“ Guedz und sind seit 2020 aktiv. Zwei Longplayer haben Troops Of Doom mit Antichrist Reborn und A Mass To The Grotesque veröffentlicht.

Saracen: die NWoBHM gehört auf das Headbangers Open Air. Heroes, Saints & Fools gehört zu Saracen und ist ein Klassiker der NWoBHM. Mit Rob Bendelow an der Gitarre und Sänger Steve Bettney werden zwei Zeitzeugen die alten Hits aus den frühen 80ern auf der Bühne in Brande-Hörnerkirchen präsentieren.

Das Billing für das Headbangers Open Air 2026 liest sich wie folgt: Agent Steel, Threshold, Praying Mantis, Evildead, Merciless Law, Mortal Strike, Sortilege, Bangalore Choir (mit David Reece), Bengal Tigers, Mindwars, Bronze, Löanshark, Sinister Realm, Emeral Rage, Fatal Embrace, Tempest, Atlantean Kodex, Troops Of Doom, Saracen, Insult, Beast, Turbokill, Ruthless

