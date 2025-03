Eternal White Trees: zollen den Talk Talk-Klassiker „Such A Shame“ Tribut

Die italienische Band Eternal White Trees ehrt mit einem beeindruckenden Cover den melancholischen und gefühlvollen Klassiker Such A Shame von Talk Talk. Die Neuinterpretation besticht durch ihre dekadente und brillante Ausführung. Ein Lyric-Video ist hier verfügbar:

Der Song stammt von dem kommenden Album Prelude Of Loss, das am 21. März 2025 veröffentlicht wird.

Mit dem neuen Album betont die Band ihre dekadente Seele und bereichert diese mit neuen Nuancen, die stets einen düsteren Ton anschlagen. Die Hörer werden in ein musikalisches Universum entführt, das von traurigen Atmosphären und obskuren Melodien geprägt ist. Prelude Of Loss wird zweifellos ein Muss für alle sein, die sich in den melancholischen Klängen des Metal und Post Rock, wie sie von Katatonia, October Tide, Swallow The Sun und Novembre bekannt sind, wiederfinden.

Prelude Of Loss wird tief in deine Seele eindringen und die verborgensten Emotionen aufspüren!

https://www.facebook.com/eternalwhitetrees