Refused: auf Abschiedstour mit Headline-Daten in Deutschland

Nach der Ankündigung im letzten Jahr, dass ihr bahnbrechendes Kapitel zu Ende geht, enthüllen die schwedischen Hardcore-Punk-Ikonen Refused nun Pläne für eine Headliner-Abschiedstournee – eine letzte, feierliche Serie von Headliner-Shows in ganz Europa, die das Ende ihrer ikonischen Karriere markiert.

Refused live 2025:

15.06. Berlin – Huxleys

24.06. Frankfurt – Batschkapp

25.06. Hamburg – Docks

11.07. CH-Zürich – X-tra

11.10. Leipzig – Felsenkeller

12.10. München – Muffathalle

Der Vorverkauf beginnt ab Mittwoch, 02.04.2025 um 10:00 Uhr.

Von ihrer Gründung im Jahr 1991 bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1998 haben Refused die Konventionen des Genres erschüttert und neu definiert, was Heavy Music sein kann – sowohl klanglich als auch politisch. Ihre furchtlose Mischung aus Hardcore, Punk und experimentellen Klängen inspirierte Generationen von Künstlern aus den Bereichen Hardcore, Alt-Rock und Metal dazu, die Grenzen ihres eigenen kreativen und ideologischen Ausdrucks zu erweitern. Nach ihrer Wiedervereinigung im Jahr 2012 hinterlässt die Band weiterhin einen unauslöschlichen Eindruck in der globalen Musiklandschaft.

Die Tour folgt auf die Feierlichkeiten rund um einen Refused-Meilenstein: Am 8. November letzten Jahres ehrte die Band das 25-jährige Jubiläum ihres bahnbrechenden Albums The Shape Of Punk To Come mit einer limitierten Sammleredition, die mit seltenem und exklusivem Material gefüllt war. Das Jubiläumsset enthielt eine 3LP-Neuauflage auf exklusivem farbigem Vinyl sowie unveröffentlichte Demos und alternative Versionen, die einen tieferen Einblick in die Entstehung des Albums gewährten. Ebenfalls enthalten war The Shape Of Punk To Come Obliterated – ein 12-Track-Tribute-Album mit Covern und Remixen von Künstlern wie Quicksand, Gel, Idles, Touché Amoré und anderen. Ergänzt durch Anmerkungen von Dennis Lyxzén und David Sandström sowie Reflexionen der beteiligten Bands, bietet die Sammlung eine neue Perspektive auf die anhaltende Wirkung und das Vermächtnis des Albums.

Diese Tour markiert das letzte Kapitel von Refused – einer Band, deren Musik, Botschaft und Vermächtnis noch für Generationen nachhallen wird.

„Man muss Festivals einfach lieben, aber natürlich wollen wir kommen und ein letztes Mal mit euch in den Clubs schwitzen und tanzen. Wir könnten nicht aufgeregter sein. Lasst uns sicherstellen, dass wir das Ende von Refused in großem Stil feiern!!!“, sagt Frontmann Dennis Lyxzén.