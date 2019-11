Punk Rock Holiday 2.0: verkündet erste Bandwelle

Das Punk Rock Holiday 2.0 gibt das erste Line-Up für das kommende Festival vom 10. – 14. August 2020 im slowenischen Tolmin bekannt!

Mit dabei sind u.a. Genregrößen wie Flogging Molly, Refused (spielen die „Warm-Up“ Show am 10.08.) , Anti-Flag, Mad Caddies, The Flatliners, Bouncing Souls, H2o, Authority Zero oder Strike Anywhere.

Es gibt nur noch 300 Restkarten, diese sind über den folgenden Link erhätlich: https://punkrockholiday.mojekarte.si/en/all.html

Danach bzw. alternativ gibt es – wie immer – noch die Möglichkeit, über die im kommenden Jahr auftretenden Beach Stage Bands Tickets zu kaufen, genaue Infos gibt es auf der offiziellen Punk Rock Holiday Webseite

Das bislang bestätigte Line-Up für 2020:

Flogging Molly, Refused, Anti-Flag, The Bouncing Souls, Mad Caddies, H2o, The Flatliners, Authority Zero, Strike Anywhere, Moscow Death Brigade, Belvedere, Chaser, A Part Of Us, Abraskadabra, Bike Age, Captain Asshole, Chump, Cookie Break, Distral, Dowzer, Eat Defeat, Faintest Idea, Feed The Cat, Fluffy Machine, Hell & Back, Here For A Reason, Nofnog, P.O.Box, Padme, Pay To Breathe, Primetime Failure, Rabies, Skin Of Tears, Stagedive Suicide, Steele Justice, The Rocket, The Sewer Rats und Thousand Oaks. Weitere Acts folgen.

Festival-Kurzinfo:

Sonne, Strand, Gute Laune und vor allem jede Menge tolle Live Musik, all das bietet das Punk Rock Holiday Festival in Tolmin – Slowenien, das sich dies mittlerweile weit über die slowenischen Landesgrenzen hinausgehend herumgesprochen hat, ist daher kaum verwunderlich. Umgeben von Bergen und schattenspendenden Bäumen auf dem Campingplatz, mediterranes Klima, Strände mit zwei Bühnen, eine Hauptbühne inmitten von Baumreihen, keine wirkliche Grenze zwischen den Bands und den Zuschauern und eine Bühne am sogenannten Paradies-Strand – das macht dieses Festival einzigartig. Urlaubs-Feeling garantiert !

Einen beeindruckenden Einblick aus diesem Jahr bekommt man im Highlight Video 2019.

In der Vergangenheit traten u.a. Bands wie Bad Religion, Beatsteaks, Pennywise, Offspring, Nofx, Propagandhi, Descendents, Millencolin, Frank Turner & The Sleeping Souls etc auf.

Weitere Infos:

https://www.punkrockholiday.com

www.facebook.com/punkrockholiday

www.instagram.com/punkrockholiday