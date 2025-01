Days Of Jupiter: stellen Musikvideo zu finaler Vorabsingle ‚Parazite‘ vor

Auf der Zielgeraden zur Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums The World Was Never Enough legen die schwedischen Alternative-Metaller Days Of Jupiter ein weiteres Musikvideo nach. Die am 7. Februar 2025 via RPM erscheinende Scheibe verspricht schon jetzt ein bahnbrechender Wendepunkt in der Geschichte der Band zu werden.

Das neue Musikvideo wurde zu Parazite, der letzten Vorabsingle des Albums, gedreht. Jener Track repräsentiert einmal mehr den DOJ-typischen Sound und beginnt mit ruhigen Gitarrenklängen. Sänger Janne Hilli durchbricht die trügerische Stille jedoch rasch mit seiner rauen, unverkennbaren Stimme, die von kraftvollem Riffing und Schlagzeug unterstützt wird, ehe er inhaltlich in das Gebiet toxischer Beziehungen vordringt. So erzählt Parazite in den Strophen von inneren Kämpfen, während von seinem prägnanten Refrain eine fast schon erlösende Wirkung ausgeht, mit der sich sämtliche Fans identifizieren können sollten.

Texter Robert Hilli kommentiert: „Seid ihr bereit für einen schonungslosen, mitreißenden Song? Ein genau solcher ist Parazite: Er bietet fantastische Melodien und geht einem unter anderem aufgrund der erstklassigen Gesangsleistung nicht mehr aus dem Kopf. Währenddessen beschäftigt er sich inhaltlich mit Manipulation, Loyalität und Betrug sowie Beziehungen, in denen einem ein gewisses Gefühl von Melancholie und Verlassenheit niemals von der Seite zu weichen scheint.“

The World Was Never Enough Tracklist:

1. Original Sin

2. The World Was Never Enough

3. Machine

4. Desolation

5. The Fix

6. Parazite

7. My Heaven My Hell

8. Denial

9. Ignite

10. Invincible

Auf The World Was Never Enough mischen sich geballte Energie mit rohem Rock ’n‘ Roll-Geist und bilden einen Soundtrack für Rebellinnen und Rebellen, für Außenseiterinnen und Außenseiter. Bestrebt, den DOJ-Sound in neuen Territorien zu verbreiten, beinhaltet das Werk zehn abwechslungsreiche Tracks. Aufgenommen wurde die Platte im Orange Monkey Studio (Schweden), wohin sich die Combo unter Anleitung von Mix- und Mastering-Experte Peo Hedin und Robert Hilli, der auch für die neuen Bandfotos verantwortlich zeichnet, zurückzog und die nötige Zeit nahm. Um die Essenz der Scheibe einzufangen, heuerte die Band Zark Metal Artwork an, ehe Jenny Pettersson das Kunstwerk final in Szene setzte.

Über Days Of Jupiter

Mit bislang vier Studioalben im Gepäck konnten Days Of Jupiter, die 2010 in Örnsköldsvik, Schweden zusammenfanden, über die Jahre mehr als 20 Millionen Spotify-Streams, aber auch reichlich gute Kritiken ergattern. Dabei führte ihr Weg dank ihres Debütalbums Secrets Brought To Life, mit dem sie 2012 eine erste Duftmarke hinterließen, direkt auf die Bühne des Sweden Rock Festivals. Auf ihren darauffolgenden zwei Werken, Only Ashes Remain und New Awakening, gelang es der Truppe, ihren Sound immer weiter zu verfeinern, was letztendlich darin resultierte, dass sie auch außerhalb Schwedens zu Auftritten kam, gipfelnd in einer Show mit Disturbed in Estland, wo Days Of Jupiter vor 10.000 Fans spielten, nachdem sie 2018 mit Panoptical ihre vierte Scheibe veröffentlicht hatten.

Sechs Jahre später und mit Reigning Phoenix Music (RPM), dem passenden neuen Partner, an ihrer Seite, werden Days Of Jupiter alles daran setzen, das Bestmögliche aus ihrem kommenden fünften Album, auf dem sie stärker, selbstbewusster und überzeugender als je zuvor klingen, herauszuholen. Eines ist gewiss: Diese Scheibe wird ihre Anhängerschaft mehr als nur zufriedenstellen und obendrein die Gehörgänge vieler weiterer Fans rund um den Globus erobern!

Days Of Jupiter sind:

Janne Hilli – Gesang

Marcus Lindman – Gitarre

Johnny Grenwald – Gitarre

Janne Karlsson – Bass

Magnus Larsson – Schlagzeug

