Kilmara: feiern „Wildfire“ Videopremiere vom kommenden Studioalbum “Journey To The Sun”

Am 31. Januar 2025 veröffentlicht die Power Metal-Band Kilmara aus Barcelona ihr episches neues Studioalbum Journey To The Sun über ROAR (Grave Digger, Mystic Prophecy, Crematory and others). Erhältlich als CD-Jewelcase, auf 300 Exemplare limitiertes „Mediterranean Aura“-Vinyl mit Marmorierung sowie in digitalen Formaten, sind Vorbestellungen hier möglich: https://kilmara.rpm.link/jttsalbumpr

Die neueste Single-Auskopplung samt Videclip feierte gestern Premiere! Wildfire hört ihr ab sofort bei allen digitalen Streaming-Diensten unter: https://kilmara.rpm.link/wildfirepr

Das Video zum Song seht ihr hier:

„Dieser Song ist schnell und entfesselt ein Feuer, wie der Name schon sagt, und enthält galoppierende Rhythmen, Riffs nahe am Hardrock und zweifellos einen der besten Refrains auf dem Album“, so Carles Salse (Gitarre & Synthesizer). „Eine wahre Hymne des melodischen Power Metal, von der wir hoffen, dass sie die Fans begeistern wird.“

Gitarrist John Portillo verrät: „Wir haben gerade geprobt, als wir reinen Old-School-Power-Metal spielten. Eric hat eine schnelle und konstante Doublebass-Drum, also dachten wir, es wäre toll, einen schnellen Song zu haben. Ich dachte sofort an einige epische Eröffnungen im Helloween-Stil, doppelte oder dreifache Instrumentalharmonien … aber ich wollte ihm eine persönlichere Note geben, etwas Ungewöhnlicheres, also haben wir ein bisschen mit amerikanischem Hard Rock herumgespielt. Das Ergebnis ist ein wunderbarer Schlag ins Gesicht.“

„Textlich ist dies eine Hommage an die Partyklassiker der 80er und frühen 90er, mit denen wir alle aufgewachsen sind.“, fügt Sänger Dani Ponce hinzu. „Es ist ein Lied darüber, das Leben in vollen Zügen zu genießen und nicht langsamer werden zu wollen. Ein explosiver Cocktail aus Jugend, Energie, Liebe und Gefahr…“

