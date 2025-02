Kilmara: stellen Retro-Videoclip zu “Journey To The Sun – 8bit Version” aus brandneuem Studioalbum online

Nach Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums Journey To The Sun, das am 31. Januar bei ROAR erschienen ist, hat die aus Barcelona stammende Power Metal-Band Kilmara einen Videoclip in bester Retro-Manier zu Journey To The Sun – 8bit Version ins Netz gestellt.

Auf Journey To The Sun klingen Kilmara dank einer exzellenten und sorgfältigen Produktion aktueller, kraftvoller und härter als je zuvor. Mit dem Ziel, den bestmöglichen und frischesten Sound zu finden, hat die Band die Aufnahmen ihres neuen Albums in die Hände von Kilmara’s Carles Salse (Gitarre & Synths) in seinem Sureau Studio gelegt und sich außerdem mit dem preisgekrönten Produzenten Seeb Levermann (Orden Ogan, Angus McSix, Rhapsody Of Fire, Riot V) zusammengetan. Journey To The Sun ist als CD-Jewelcase, auf 300 Exemplare limitiertes Mediterranean Aura-Vinyl mit Marmorierung sowie in digitalen Formaten unter folgendem Link erhältlich: https://kilmara.rpm.link/jttsalbumpr

Konzeptionell spielt Journey To The Sun in den Arcade-Hallen der späten 80er-Jahre, wo erste Lieben, unzerbrechliche Freundschaften, Rivalitäten, Niederlagen und Siegesfeiern stattfanden. Das dazu sehr gelungene Video zu Journey To The Sun – 8bit Version seht ihr hier:

Die Band präsentiert sich auf Journey To The Sun in jeder Hinsicht erneuert und serviert uns ein Abenteuer von epischem Ausmaß, das neue Maßstäbe setzt. Zeitgleich übernehmen Kilmara den Staffelstab als Erben der Helden des Power Metal und holen mit Daniel Heiman den Sänger der legendären und schmerzlich vermissten schwedischen Band Lost Horizon zurück, eine der besten Stimmen, die das Genre je hervorgebracht hat – der die Hörer in einem Gastfeature im Song Take Me Back überraschen und überwältigen wird.

Aktuell befindet sich die Band auf Tour mit Dynazty und Nanowar Of Steel. Alle anstehenden Termine findet ihr unten.

Journey To The Sun Tracklist:

01. Point Of No Return

02. Journey To The Sun

03. Alliance Of The Free

04. Chances

05. Liberticide

06. Wildfire

07. An Even Whole

08. Power Of The Mind

09. Take Me Back

10. Journey To The Sun (8 Bit Version)

Kilmara live:

26-Feb-25 FR Paris – La Machine du Moulin Rouge

27-Feb-25 CH Pratteln – Z7 Konzertfabrik

28-Feb-25 FR Lyon – La Rayonne

01-Mar-25 DE Lindau – Vaudeville

02-Mar-25 DE Nürnberg – Hirsch

04-Mar-25 DK Aarhus – VoxHall

05-Mar-25 NL Tilburg – 013

06-Mar-25 DE Frankfurt – Zoom

07-Mar-25 PL Wroclaw – Transformator

08-Mar-25 HU Budapest – Barba Negra

Kilmara sind:

Daniel Ponce – Gesang

John Portillo – Gitarre

Carles Salse – Gitarre & Synths

Dídac Plà – Bass

Eric Killer – Drums

Kilmara online:

Facebook

Instagram