Immortal Bird – Sin Querencia

Das Jahr 2024 A D ist zu Ende. Nun, Anfang 2025 gehe ich, wie üblich, an unsere Kiste der liegengebliebenen Alben in der Hoffnung, dort den einen oder anderen schwarzen Diamanten zu finden. Auch in diesem Jahr sind dort wieder einige Kleinode, welche zumindest die Veröffentlichung in einem unheiligen Review verdient haben, zu finden.

Ja, so ist das wohl, wenn man meint, man hat schon alles gehört! Da kommen dann Immortal Bird um die Ecke und zerstören mit Sin Querencia deine Hoffnung. Über das Label 20 Buck Spin bereits am 18.10.2025 veröffentlicht, ist das Album Sin Querencia als CD und in den Vinylvarianten Black Widow Marble und Pink Black Merge erhältlich.

Das Trio aus Chicago in den USA kommt mit seinem dritten Album Sin Querencia wie eine Dampfwalze einiger dunklen Genres daher. Ich muss gerade schmunzeln, denn irgendwo habe ich in einem deutschen Review gelesen: „Die Männer von Immortal Bird …“ Dabei ist der Kopf dieser Hydra aus Death, Black, Sludge, Hardcore und Noise eine gewisse Rae Amitay (Gesang), die bereits bei anderen spektakulären Gruppen wie Eight Bells, Thrawsunblat oder Wrechtblessing die Felle zertrümmert/zertrümmerte. Im Falle von Errant macht sie einfach alles allein. Ja, lieber Kollege, Frauen können auch richtig geilen Krach machen!

Bei Immortal Bird hat sie mit Matt Korajczyk (Schlagzeug) und Nate Madden (Gitarre) noch zwei weitere Musiker an der Seite, mit denen sie einen irren Soundmix zelebriert.

Mein Gott, was bietet dieser unsterbliche Vogel Immortal Bird auf dem neuen Album Sin Querencia doch für ein Spektakel. Das ist wahrlich nichts für den melodiebehafteten Metaller. Hier treffen alle Formate des schwarzen Metals aufeinander. Death Metal trifft auf Black Metal, Sludge Metal auf Crust und ja, eine Prise Noise darf es auch noch sein! Da werden jetzt einige Hörer behaupten, das wäre dann doch zu viel des Guten und ihnen würde doch einiges zugemutet! Da mag ich den Heavy Metal und Power Metal Fans Recht geben. Das Album hat nämlich so viel Power und Heavynes, dass es diese Fans bestimmt in den Abgrund spülen wird!

Für mich persönlich ist Sin Querencia allerdings eine Offenbarung des Extreme Metals und die Band Immortal Bird kommt bei mir direkt einmal auf die to Do Liste künftiger Live-Events. Das Album hat mich vor Begeisterung eigentlich sprachlos gemacht, ich konnte mich allerdings für dieses Review noch zu einigen Äußerungen verleiten lassen! Bei mir besteht eine große Zuneigung zu diesem Album, obwohl die Übersetzung so in etwa „Ohne Zuneigung“ bedeutet. Der Extreme Metal Fan kommt an Immortal Bird und ihrem neuen Album Sin Querencia wahrscheinlich nicht vorbei und wird diesem eher zugeneigt sein!

