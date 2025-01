Ckraft: veröffentlichen neue Single/Video „Misconstruction Of The Universe“

Am 10. Januar erschien mit Misconstruction Of The Universe ein letzter Vorgeschmack auf CCkrafts neues Album Uncommon Grounds, das am 17. Januar 2025 über Inouie Distribution und Blood Blast erscheint.

Das offizielle Musikvideo zu Misconstruction Of The Universe feierte bereits am 9. Januar über das Decibel Magazin aus den USA Premiere.

Seht euch das Video jetzt hier an:

Misconstruction Of The Universe bezieht sich auf die verschiedenen Interpretationen, die der Mensch vom Universum macht. Das Stück verwendet den gregorianischen Choral Universi Qui Te Expectant als Hauptmelodie. Der lateinische Originaltext des gregorianischen Gesangs lautet: „Von allen, die dich erwarten, wird keiner verwirrt sein / Lass mich deine Wege erkennen, lehre mich deine Pfade.“ Die Wege aller Mystizismen und Religionen sind alle mehr oder weniger ähnlich, aber immer esoterisch. Sie stammen aus dem Mittelalter und darüber hinaus und bieten eine bestimmte Interpretation des Universums, der sich die Wissenschaft und die Moderne widersetzen. Alte Überzeugungen, moderne Überzeugungen. Es bleibt die Frage: Welche überlebt?

Mehr Infos zu Ckraft und ihrem kommenden Album Uncommon Grounds findet ihr hier:

Ckraft Line-Up:

Charles Kieny – Synth-Akkordeon

Théo Nguyen Duc Long – Saxofon

Antoine Morisot– Gitarre

Marc Karapetian – Bass

William Bur – Schlagzeug

Ckraft online:

Facebook: https://www.facebook.com/ckraft.band/

Instagram: https://www.instagram.com/ckraft_band

Website: charleskieny.com/ckraft