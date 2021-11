Needless: zweites Album „The Cosmic Cauldron“ der ungarischen Melo Deather erscheint am 07.01.2022

The Cosmic Cauldron, das zweite Album der ungarischen, schnell aufstrebenden Melodic Deather Needless, erscheint am 07.01.2022. Mit einem ausgeprägten progressiven Ansatz in ihrem Stil und einem kosmischen Sci-Fi-Konzept bietet die Band eine erstaunliche Sammlung von messerscharfen Songs.

Willkommen in der Sci-Fi-Welt von Needless. Auf The Cosmic Cauldron, dem zweiten Album der Band, bieten die ungarischen Death Metaller ein zehn Tracks umfassendes Sci-Fi-Konzeptalbum, das die Geschichte eines Astronauten erzählt, der ein unvorstellbares Geschenk von einem Wesen erhält, das sich jenseits unseres Universums befindet. Ein Relikt, ein Rahmen, ein göttliches Wesen außerhalb dieser Welt: The Cosmic Cauldron.

Seht euch das Lyricvideo zum Titeltrack hier an:

Eine fast einstündige musikalische Reise, auf der das junge Quintett seine explosive Mischung aus melodischem Death Metal, progressiven Strukturen und komplexen Erzählungen erkundet. Mit der großartigen Stimme von Martina Horvath von Thy Catafalque auf dem Track Planet Oblivion und dem von Mark Cooper (Rings Of Saturn, Master, Malevolent Creation) entworfenen Coverartwork ist The Cosmic Cauldron Metal des 21. Jahrhunderts auf der Erde mit Blick ins All.

Needless wurden im Winter 2004 in Dánszentmiklós, Ungarn, gegründet. Die Band begann als Heimprojekt und entwickelte sich langsam zu einer aktiven Gruppe im Jahr 2014. Ihre Musik besteht im Wesentlichen aus traditionellen Elementen des melodischen Thrash und Death Metal mit der atmosphärischen Seite des Black Metal und einigen progressiven Elementen. Das Ganze vermischt sich zu einer heftigen Mischung aus Aggression und Wildheit, mit mythischen Themen und nihilistischen Betrachtungen über die Menschheit in den Texten. Im Jahr 2015 veröffentlichte die Band ihre erste EP mit dem Titel The Dark Spirit Of Ages, die von der Kritik sehr positiv aufgenommen wurde. Nach der Veröffentlichung spielten Needless mehrere Shows in ihrem Heimatland mit Bands wie Aggression, Nervosa, Nuclear, Dew-Scented und Flotsam And Jetsam. Im Jahr 2021 unterschrieben sie bei Uprising! Records und produzierten ihr zweites Album The Cosmic Cauldron in den No Silence Studios in Ungarn, wobei Gyula sich um die Produktion, den Mix und das Mastering kümmerte.

The Cosmic Cauldron Tracklist:

Warvoid A.D. Astrogate The Spectral Lane The Predation Mournful Heavens The Cosmic Cauldron Odium The Prism Fortress Chrononaut Planet Oblivion Transgalactic

The Cosmic Cauldron wird auf CD und digital über Uprising! Records am 7. Januar 2022 veröffentlicht.

Line-Up:

László Bánfalvi – Bass

Kasper Botond – Schlagzeug

Tamás Bárány – Gitarre

Ádám Foczek – Gesang

Fogl Botond – Gitarre

Needless online:

https://www.facebook.com/needlesshun/