Needless: veröffentlichen neue Single und Video „Twilight Cradle“ vom kommenden Album „Premonition“

“Chaos did not wither as we hoped. I found no guidance in remorse.”

Die ungarische Progressive-Death-Metal-Maschine Needless hat die neue Single Twilight Cradle veröffentlicht, die ab sofort auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Der Song stammt vom Album Premonition, das am 30. Mai über Inertial Music erscheint. Dazu gibt es das Album-Cover, ein monumentales Werk des englischen Surrealisten Ryan T. Hancock, das die enorme, mythische Kraft der Musik einfängt.

Twilight Cradle ist ein entscheidender Moment für Needless: ein kompromissloser Song, geprägt von apokalyptischen Texten, experimentellen Wendungen und einem kontrollierten Sturm aus Death-Thrash-Präzision. Die Single enthält ein atemberaubendes, selbstproduziertes Musikvideo unter der Regie von Márk Volner – xportfilms – und der Band. Ein visueller Spiegel des Sounds, der den Lord of Chains in all seiner dunklen Pracht zeigt.

Die Vorbestellung von Premonition ist jetzt geöffnet auf https://www.inertial-music.com/store! Sichert euch euer Exemplar des Albums, erhältlich als:

• Limitierte Martian Red Vinyl-LP

• 6-seitige Digipak-CD

Plus ein exklusives T-Shirt von Niklas Sundin (nur wenige Exemplare verfügbar)

“We are the sole vanguards of all nightmares.” Das ist Premonition. Betretet die Twilight Cradle.

Needless sind:

Ádám Forczek – Gesang

Kristóf Katona – Gitarre

Tamás Bárány – Gitarre

László Bánfalvi – Bass

Botond Kasper – Schlagzeug