Earthless: veröffentlichen ihr Album „Live At Roadburn“ erneut über HPS Records

Heavy Psych Sounds Records freut sich, die lang erwartete, remasterte LP- und digitale Neuauflage des legendären Albums Live At Roadburn der Psychedelic-Rock-Titanen Earthless am 6. Februar 2026 anzukündigen. Vorbestellungen sind ab sofort möglich!

Earthless, geschmiedet im sonnendurchfluteten Dunst von San Diego, sind moderne Titanen des instrumentalen Psychedelic Rock. Aufgebaut auf dem kraftvollen Trio aus Gitarrist Isaiah Mitchell, Bassist Mike Eginton und Schlagzeuger Mario Rubalcaba, ist ihre Musik eine kosmische Reise, eine Flutwelle aus seismischen Riffs, hypnotischen Grooves und vulkanischer Improvisation. Sie sind eine legendäre Live-Band, die den Geist der Heavy-Pioniere der 70er Jahre wie Blue Cheer und Jimi Hendrix durch eine Linse aus purer, unverfälschter Klangwut kanalisiert. Earthless ist weniger eine Band als vielmehr ein Naturphänomen und schafft weitläufige, instrumentale Epen, die sowohl erschütternd als auch spirituell transportierend sind und ihnen ihren Thron als wahre Legenden der US-Psych-Rock-Szene sichern.

Heavy Psych Sounds Records wird am 6. Februar eine remasterte Version ihres legendären Albums Live At Roadburn (2008) auf limitierter LP und in digitalen Formaten veröffentlichen, die ab sofort vorbestellt werden kann!

Die Trackliste zu Live At Roadburn (Remastered) findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

