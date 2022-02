Brutal Assault: 70% des Line-Ups stehen für 2022 fest

Brutal Assault 2022 | 09. – 13.08.2022 | Fortress Josefov |- 5 Tage – 5 Bühnen – 150 Bands – Horrorkino – Ausstellungen

Das um einen Tag verlängerte Brutal Assault 2022 rückt immer näher. In knapp 200 Tagen wird das fünfundzwanzigste Line-Up mit 150 Künstlern aller Genres an fünf Tagen stattfinden. Das letzte Lineup-Up-Update vor Weihnachten hat die Hundertermarke bereits überschritten und weitere Headliner auf die Liste gesetzt. Um nur einige zu nennen: Mercyful Fate, Cannibal Corpse, As I Lay Dying, Cradle of Filth, Static X, Municipal Waste, Jinjer, Katatonia, Mayhem, At The Gates, Comeback Kid, Lorna Shore, Paradise Lost, Venom und mehr. Natürlich gibt es auch Künstler außerhalb des Metal-Genres wie Front Line Assembly, Die Krupps, Clutch, Atari Teenage Riot oder Melt-Banana und ein interessantes außermusikalisches Programm, das später vorgestellt wird.

Die verspätete 25-Jahr-Feier beginnt offiziell am Dienstag, 9. August, und alle seit Herbst 2019 gekauften Tickets sind gültig. Die Organisatoren weisen außerdem darauf hin, dass bereits 60 % der Tickets verkauft wurden und das die aktuelle Auflage am Montag den 31 Januar endete.

Tickets : https://brutalassault.cz/en/tickets

Event : https://facebook.com/events/493050868165392

Bislang bestätigte Bands:

1914, Abbath, Aborted, Ad Nauseam, Ahab, Alcest, Amenra, Arcturus, As I Lay Dying, Asphyx, At The Gates, Atari Teenage Riot, Baest, Bell Witch, Benighted, Blood Incantation, Bloodbath, Butcher Babies, Cannibal Corpse, Cattle Decapitation, Clutch, Comeback Kid, Conjurer, Cradle Of Filth, Dark Funeral, Darkest Hour, Decapitated, Die Krupps, Draconis Infernum, Evil Dead, Evoken, Excrementory Grindfuckers, Exhorder, Exhumed, Extinction A.D., Fleshgod Apocalypse, Front Line Assembly, Frontierer, Fueled By Fire, Gaahls Wyrd, God Mother, Hangman’s Chair, Hentai Corporation, Humanity’s Last Breath, Igorrr, Imperial Triumphant, Insomnium, Jinjer, Katatonia, Leprous, Life Of Agony, Lorna Shore, Lost Society, Manes, Mass Infection, Mayhem, Melt-Banana, Mercyful Fate, Misery Index, Mors Principium Est, Municipal Waste, Mysticum, Nailed To Obscurity, Necrophobic, Necrot, Nekrogoblikon, Nunslaughter, Onslaught, Ottone Pesante, Pallbearer, Paradise Lost, Pensées Nocturnes, Pentagram, Phlebotomized, Psycroptic, Psykup, Razor, Regarde Les Hommes Tomber, Rings Of Saturn, Rivers Of Nihil, Sacred Reich, Sigh, Skywalker, Slagmaur, Soen, Soreption, Static–X, Strigoi, Suffocation, Swallow The Sun, Tallah, Tesseract, The Agonist, The Black Dahlia Murder, Uada, Undergang, Unearth, Urne, Valkyrja, Venom, Vitriol, Voices, Vola, Winterfylleth