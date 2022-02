Hangman’s Chair: veröffentlichen neue Single „Who Wants To Die Old“ aus Album „A Loner“

Die französischen Doom-Metal-Visionäre Hangman’s Chair haben endlich ihr neues Album A Loner veröffentlicht. Der Nachfolger von Banlieue Triste aus dem Jahr 2018 ist das sechste Studioalbum der Band und ihr erstes Album bei dem in Deutschland ansässigen, weltweit führenden Metal-Label Nuclear Blast Records. Inspiriert und ausgeschmückt mit lebensnahen Erfahrungen, glänzen Hangman’s Chair erneut mit ihrem wiedererkennbaren Sound und leidenschaftlichem Storytelling, um ihren Fans nach vier Jahren einen würdigen Longplayer zu liefern. Die Kombination aus düsteren und atmosphärischen Elementen, gefühlvollen Melodien und Harmonien machen Hangman’s Chair zu einem vielversprechenden Hoffnungsträger in der französischen Metalszene und darüber hinaus. Zur Feier des Erscheinungstages gibt es zur aktuellen Single Who Wants To Die Alone auch ein neues Musikvideo.

Hangman’s Chair über ihr Album A Loner:

„Es war ein langer, langer Weg bis zu diesem Tag und der Weg war mit Schwierigkeiten behaftet. Und jetzt A Loner in den Händen zu halten ist eine Errungenschaft und eine Erleichterung, wir genießen gerade die Früchte unserer Arbeit. Die drei Singles, die wir veröffentlicht haben, waren ein Vorgeschmack auf das Album und A Loner als Ganzes zu entdecken, wird definitiv eine andere Erfahrung sein, die wir nun endlich teilen können. Um diesen Tag zu feiern, haben wir auch ein neues Video veröffentlicht, Who Wants To Die Old unter der Regie von Oscar Bizarre, gefilmt in einem alten, stillgelegten Irrenhaus, versteckt im Wald bei Paris. Ein Musikclip, der die Trilogie der A Loner-Videos abschließt.“

Das Album ist ab sofort in verschiedenen Formaten erhältlich. Bestelle dein Exemplar hier: https://hangmanschair.bfan.link/a-loner.ema

Außerdem kommentiert die Band die Veröffentlichung von Who Wants To Die Old:

„Hier hat alles angefangen, die Depression. Die Depression kommt zurück wie ein alter Freund, immer. Sie kriecht und schlängelt sich wie die Schnecke von Oberst Kurtz an der Schneide eines Rasiermessers entlang, unserer Wirbelsäule. Und sie überlebt. Who Wants To Die Old wurde auf dem Höhepunkt eines nicht enden wollenden depressiven Zustands geschrieben, und die Bühne war für den Rest des Albums bereitet. Musikalisch wurde es von unseren Haupteinflüssen aus den 90er Jahren inspiriert: Brooklyn, Type O Negative und Life Of Agony. Wieder einmal stand Oscar Bizarre hinter der Kamera, gefilmt in einem verlassenen Sanatorium, versteckt in den Wäldern bei Paris, wo Beton und Natur eins werden.“

Mehr zu Hangman’s Chair könnt ihr hier nachlesen:

Hangman’s Chair – Line-Up:



Julien Chanut – Gitarre

Cédric Toufouti – Gitarre, Gesang

Mehdi Thepegnier – Schlagzeug

Clément Hanvic – Bass