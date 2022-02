The Exploited: gehen im April 2022 auf Europatournee

Diesen Frühling starten die schottischen Punk-Legenden The Exploited ihre Real Punk Rock Tour durch Europa. Die Tour beginnt am 4. April in Paris und umfasst 23 Termine, die die Band in sieben verschiedene Länder führen werden.

Erlebe The Exploited live bei einer der folgenden Shows:

The Exploited – Real Punk Rock Tour 2022

04.04. FR Paris – L´Alahambra

06.04. FR Billere – La Route Du Son

07.04 ES Bilbao– Santana 27

08.04. ES Madrid – Sala Cats

09.04. ES Santiago De Compostela – Malatesta

10.04. PT Lisbon – RCA

12.04. ES Sevilla – Fanatic

13.04. ES Murcia – Sala Garage Beat Club

14.04. ES Zaragoza – Sala Lopez

15.04. ES Iruna/Pamplona – Sala Totem

16.04. ES Badalona – Estraperlo

17.04. ES Mallorca – Sa Possesio

19.04. FR St.Jean Vedas– Secret Place

20.04. FR Villeurbane – Le CCO

21.04. FR Wasquehal – The Black Lab

22.04. FR Strasbourg – La Maison Bleue

23.04. FR Saint Quentin – La Manufacture

25.04. IT Milano – Slaughter Club

26.04. AT Innsbruck – Livestage

27.04. CH Luzern – Sedel

28.04. DE Essen – Turock

29.04. DE Aachen – Musikbunker

30.04. FR Chateauroux – Firemaster Convention

Bevor The Exploited rechtzeitig zur Sommerfestivalsaison nach Europa zurückkehren, werden sie im Mai auch die USA besuchen. Die weiteren Tour- und Festivaldaten findet ihr hier:

US

18.05. PA Philadelphia – Underground Arts

19.05. NY Queens – Melrose Ballroom

20.05. CT Norwalk – Wall St Theater

21.05. CT Harrisburg – HMAC

25.05. CA San Diego – House Of Blues

26.05. CA OC Santa Ana – Observatory

27.05. CA Los Angeles – Belasco Theater

28.05. CA Ventura – Ventura Theatre

29.05. AZ Mesa – Nile Theater

EU

04.06. FR Couhe – Festival La Voix Du Rock

10.06. FR Valentigney – Bockson Festival

18.06. UK London – The Underworld

25.06. FR Clisson – Hellfest

30.06. DE Dresden – Klub Puschkin

01.07. CZ Havlickuv Brod – Punk Fest

02.07. CZ Ostrava – Barrak Music Hrad Fest

03.07. DE Berlin – SO36

04.07. DE Frankfurt – Das Bett

08./09.07. HU Festival -tbc

Alle Veranstaltungen stehen unter dem Vorbehalt der globalen Pandemie-Situation.

The Exploited online:

www.the-exploited.net

The Exploited – Line-Up:

Wattie Buchan

Willie Buchan

Irish Rob

Matt Justice