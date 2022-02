Ghøstkid: veröffentlichen aktuelle Single „Ugly“ und kündigen neue Tourdaten an

„Hässlich… Menschen sind hässlich, weil die Gesellschaft dich nur akzeptiert, wenn du in die Form passt, und sie wird immer versuchen, dich zu formen, wenn du nicht in die Norm passt“, sagt Ghøstkid über den brandneuen Track Ugly, der jetzt auf allen digitalen Plattformen erhältlich ist. „Heutzutage ist es schwer, anders zu sein … und es ist noch schwieriger, sich glücklich und frei zu fühlen. Menschen werden immer versuchen, dich zu formen, damit sie sich überlegen fühlen, aber niemand kann dir sagen, was falsch und was richtig ist, wenn es um deine eigene Individualität geht. Dieser Track handelt von dem Kampf, ein Außenseiter zu sein. Du wirst immer von anderen manipuliert werden, du wirst nie so akzeptiert werden, wie du bist, also gib einfach keinen F**k darauf und lass dich niemals ändern …“

Das zur Veröffentlichung gehörende Visualizer-Video wurde von Ghøstkid selbst erstellt:

Kürzlich hat sich Ghøstkid mit dem bekannten US-DJ Kayzo für The Sickness zusammengetan, der Song ist auf allen digitalen Plattformen erhältlich und das Video könnt ihr euch hier ansehen: https://youtu.be/53Q8xhKDxgs

Ihr solltet Ghøstkid bei den folgenden europäischen Konzerten sehen:

Kingstar präsentiert:

Ghøstkid | Any Given Day

The Stream On Tour 2022

Special Guests: Siamese, Our Promise

02.04.22 (DE) München – Backstage

03.04.22 (DE) Karlsruhe – Substage

17.04.22 (DE) Hamburg – Uebel & Gefaehrlich

18.04.22 (DE) Berlin – Columbia Theater

Hier ist das neue Datum für die Kickoff-Show:

Ghøstkid Jahresanfangs Show 2022

Special Guests: Flash Forward, Neverland In Ashes

20.05.21 (DE) Köln – Essigfabrik

Tickets: https://b.link/GK-Koln

