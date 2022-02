Dark Funeral: veröffentlichen neue Single und Video zu „Nightfall“

Die schwedischen Black Metal-Meister Dark Funeral veröffentlichen die zweite Single Nightfall aus ihrem mit Spannung erwarteten siebten Album We Are The Apocalypse, das am 18. März 2022 über Century Media Records erscheinen wird.

Während die erste Single Let The Devil In eine introvertierte Reise war, die über die Dunkelheit im Inneren nachdachte, ist Nightfall das diametrale Gegenteil. Nightfall ist ein Feuerwerk der Wut und beschwört die sieben Hexen, Lamashtu, um die ewige Nacht heraufzubeschwören.

Für Dreh, Regie und Schnitt des Videos war wieder einmal Grupa13 verantwortlich.

Lord Ahriman über ihren brandneuen Track: „Mit Nightfall überschreiten wir weiterhin die Grenzen und gehen schneller als alles, was wir je zuvor gemacht haben. Ich wollte das Gefühl erzeugen, über der Klangwelt zu schweben und in meine eigene dunkle und verdrehte Welt einzutauchen. Bei dieser Geschwindigkeit war es auch eine Herausforderung, eine gute Balance und Dynamik zu finden, bei der die Melodien und die Atmosphäre nicht im Rauschen verschwinden, aber ich denke, wir haben es wirklich geschafft! Nightfall gibt der Epik eine ganz neue Bedeutung. Enjoy!“

Heljarmadr fährt fort: „Manchmal bin ich ganz froh, dass ich kein Schlagzeuger bin. Ich denke, Jalomaah hat sich hier selbst übertroffen und es war, als stünden wir in einem Windkanal, als wir es im Studio aufnahmen. Aber durch all das Hämmern in hohem Tempo schimmert ein tolles Detail durch, und ich denke, dieser Song hat eine Menge Dynamik. Ich freue mich schon darauf, die Menge Nightfall skandieren zu sehen, wenn wir ihn auf die Bühne bringen.“

Am 18. März werden Dark Funeral ihr lang erwartetes siebtes Album We Are The Apocalypse (@centurymediarecords / Sony Music Sweden) veröffentlichen. Am selben Tag lädt die Band alle Fans in den Sound Pollution Store in Stockholm zu einer Signierstunde und einem Meet and Greet ein. Am darauffolgenden Tag, dem 19. März, werden sie in Göteborg und in Bengan’s Record Store sein, um das gleiche zu tun.

Die Vorbestellung von We Are The Apocalypse hat bereits begonnen. Also, klickt auf den folgenden Link: https://darkfuneral.lnk.to/WeAreTheApocalypse

Sichere dir dein Exemplar und höre dir Nightfall und Let The Devil In auf deiner bevorzugten Streaming-Plattform an!

Holt euch euer exklusives und limitiertes Nightfall-T-Shirt: https://www.diaboliswear.com/victorious-merch/index.php

Dark Funeral am 16. April 2022 eine ganz besondere Show im Fållan in Stockholm, Schweden, um We Are The Apocalypse zu feiern, unterstützt von Special Guest Samael und Support Act Eleine. Die Show wird auch online gestreamt werden. Holt euch eure Streaming-Tickets hier: Anlässlich der Albumveröffentlichung spielenam 16. April 2022 eine ganz besondere Show imin Stockholm, Schweden, umzu feiern, unterstützt von Special Guestund Support. Die Show wird auch online gestreamt werden. Holt euch eure Streaming-Tickets hier: https://www.dramatix.tv/dark-funeral

Bestelle dein Ticket hier: https://www.tickster.com/sv/events/khf2c5zuwm68att Um auf dem Laufenden zu bleiben, folge einfach diesen Link: https://fb.me/e/136d8fLrL

Tourdaten sowie Informationen zum neuen Album gibt es hier:

Dark Funeral – Line-Up:

Lord Ahriman – Gitarre

Heljarmadr – Gesang

Chaq Mol – Gitarre

Jalomaah – Schlagzeug

Adra Melek – Bass

