Syk: veröffentlichen Album „Pyramiden“ am 11.03.2022 über Housecore Records/Nuclear Blast

Das italienische Avant-Extrem-Metal-Kollektiv Syk wird sein lang erwartetes neues Album Pyramiden am 11. März über Housecore Records in Nordamerika und Nuclear Blast in Europa veröffentlichen und enthüllte am 12. Februar das Cover, die Tracklist und die erste Single!

Syk, bestehend aus Gründungsgitarrist und Hauptsongwriter Stefano Ferrian (ex-Psychofagist), Sängerin Dalila Kayros, Rhythmus-/Leadgitarrist Marcello Cravini und Neuzugang Mauro Maraldo (ex-Onirik), haben fast ein Jahrzehnt lang die Ohren und Seelen der Menschen gequält. Angeführt von Kayros‘ nihilistischem Gesang ist Syk zugleich düster und komplex, unerbittlich und verführerisch und verbindet das enge, rhythmische Stampfen von Meshuggah mit den eindringlichen Melodien von Bjork.

Nach ihrem Debütalbum Atoma (2014) veröffentlichte die Band ihr zweites Werk, I-Optikon, auf Housecore Records (2016). Produziert von Philip H. Anselmo, erntete I-Optikon viel Lob von Fans und Kritikern, die sich auskennen. Das New Noise Magazine lobte: „Wir haben noch nie etwas auch nur annähernd Vergleichbares gehört – und ich glaube nicht, dass wir es so schnell vergessen werden.“ Das Echoing Magazine lobte: „Weibliche Vocals, die wie Exene Cervenka schreien, mit der gleichen Kraft wie Henry Rollins“, während Skulls ‚N‘ Bones den Hörgenuss mit einer Reise durch die leeren, zertrümmerten Hallen der emotionalen Irrenanstalt von jemandem verglich und hinzufügte: „Es ist Musik, an der man Glas verschlucken kann.“

2022 erscheint das dritte Album der Band Pyramiden. Die sieben Tracks wurden über einen Zeitraum von drei Jahren komponiert und aufgenommen und im Winter 2020/2021 in den Inverno Studios unter der Aufsicht von Fabrizio Gesuato abgemischt, während das Mastering in Anselmos eigenem Nodferatu’s Lair unter der Leitung von Stephen Berrigan stattfand. Das Coverartwork zum Album wurde von Elena Romenkova gezeichnet.

Ferrian kommentiert: „In Pyramiden geht es darum, einen Weg zu finden, sich von all dem Unbehagen in der Gesellschaft zu isolieren und dann einen geeigneten Raum zu finden, um sich dem eigenen Unbehagen zu stellen. Es geht darum, am entlegensten Ort der Erde zu sein, wo die Stille allen möglichen Visionen oder Halluzinationen Raum gibt. Pyramiden folgt dem alchemistischen Prinzip, sich aufzulösen, um eine neue Form anzunehmen, aber viel tiefer in die Dunkelheit einzutauchen, wo Überleben bedeutet, Licht in die Dunkelheit zu bringen.“

Pyramiden – Tracklist:

1. Pyramiden

2. The Palest White

3. The Hollow Mother

4. Zoas

5. Promethean

6. When Fire Fell Into Water

7. Cell Of The Sun

Pyramiden wird auf CD und digital veröffentlicht, eine Vinyl-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Vorbestellungen für die Vinyl-Version können hier und digitale hier durchgeführt werden.

Syk – Line-Up

Dalila Kayros – Gesang/Synthesizer

Stefano Ferrian – Gitarre

Marcello Cravini – Gitarre

Mauro Maraldo – Schlagzeug

Marco Mastrobuono – Gast-Bass

