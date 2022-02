Napalm Death: veröffentlichen Visualizer-Video zu „Resentment Is Always Seismic (Dark Sky Burial Dirge)“

Die britischen Grindcore-Pioniere Napalm Death setzen die furchtlose Erkundung der äußeren Grenzen ihres legendären Sounds fort und veröffentlichten am 11. Februar ihr neuestes Mini-Album Resentment Is Always Seismic – A Final Throw Of Throes über Century Media Records.

Zur Feier des Erscheinungstages ihres Mini-Albums wurde ein von Chariot Of Black Moth erstelltes Visualizer-Video zum experimentellen Abschlusstrack Resentment Is Always Seismic (Dark Sky Burial Dirge) veröffentlicht.

Resentment Is Always Seismic – A Final Throw Of Throes ist eine Partneraufnahme zu Napam Deaths letztem, viel gelobten Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism-Album aus dem Jahr 2020 und schließt die Dinge durch vitalen, stürmischen Grindcore und Schockwellen-Ambiente ab.

Napam Death-Frontmann Mark „Barney“ Greenway äußerte sich dazu wie folgt: „Man kann „Resentment Is Always ...durchaus als Erweiterung – oder Partneraufnahme – des Throes …-Albums betrachten. Wir wollten schon lange ein Mini-Album herausbringen – im Geiste der alten Tage – und fanden, dass wir auch nach all den Throes …-Bonustracks noch genug hochwertige Tracks hatten, um das zu tun. Ich hoffe, dass dieses Mini-Album und das Cover von People Pie, dass von Slab stammt, ein paar nette Wendungen für die Leute bereithält! Es hat uns dazu gebracht, uns wirklich zu strecken, was sich künstlerisch großartig anfühlt. Letztendlich ist Ressentiment sicherlich eine seismische Kraft – es kann in vielen Situationen die komplette Erosion der Menschlichkeit auslösen. Das war der Punkt, den ich wirklich mit aller Kraft herausstellen wollte.“

Die Tracklist zu Resentment Is Always Seismic – A Final Throw Of Throes findet ihr hier:

Du kannst die verschiedenen Formate von Resentment Is Always Seismic – A Final Throw Of Throes hier bestellen: https://napalmdeath.lnk.to/ResentmentIsAlwaysSeismic-AFinalThrowOfThroes

Napalm Death kündigten kürzlich auch massive Updates ihres weltweiten Tourneeplans an, darunter Termine in Großbritannien ab nächsten Monat, eine Rückkehr nach Nordamerika zusammen mit Arch Enemy und Behemoth im April/Mai sowie die Verschiebung der Campaign For Musical Destruction-Tour der Gruppe durch Europa auf Februar/März 2023 (das überarbeitete Line-Up wird bald bekannt gegeben!).



Hier ist eine Übersicht über alle bisher angekündigten Napalm Death Live-Auftritte in Europa:

Napalm Death – Campaign for Musical Destruction – European Tour 2023



Do 09.02.2023 Eindhoven (Die Niederlande) – Dynamo

Fr 10.02.2023 Köln (Deutschland) – Essigfabrik

Sa 11.02.2023 Berlin (Deutschland) – Astra Kulturhaus

So 12.02.2023 Wrocław (Polen) – Konzertzentrum A2

Di 14.02.2023 Budapest (Ungarn) – Dürer Kert

Mi 15.02.2023 Wien (Österreich) – Arena

Do 16.02.2023 Brünn (Tschechische Republik) – Sono

Fr 17.02.2023 Magdeburg (Deutschland) – Factory

Sa 18.02.2023 Hamburg (Deutschland) – Gruenspan

So 19.02.2023 München (Deutschland) – Backstage

Mi 22.02.2023 Besançon (Frankreich) – La Rodia

Do 23.02.2023 Marseille (Frankreich) – Le Jas Rod

Fr 24.02.2023 Biarritz (Frankreich)- Atabal Biarritz

Sa 25.02.2023 Quéven (Frankreich) – Centre Culturel Les Arcs

So 26.02.2023 Paris (Frankreich) – La Machine du Moulin Rouge

Di 28.02.2023 Oberhausen (Deutschland) – Kulttempel

Mi 01.03.2023 Leipzig (Deutschland) – WERK 2

Do 02.03.2023 Paderno Dugnano / MI (Italien) – Slaughter club

Fr 03.03.2023 Mannheim (Deutschland) – MS Connexion Complex

Sa 04.03.2023 Hüttikon (Schweiz) – Meh Suff! Metal-Festival

So 05.03.2023 Utrecht (Die Niederlande) – Tivoli

Di 07.03.2023 Bristol (UK) – O2 Academy Bristol

Mi 08.03.2023 Manchester (UK) – Club Academy

Do 09.03.2023 Glasgow (UK) – Classic Grand

Fr 10.03.2023 Kingston Upon Hull (UK) – Tower Ballroom

Sa 11.03.2023 Birmingham (UK) – O2 Academy The Institute

So 12.03.2023 London (UK) – Electric Ballroom

Viele weitere Napalm Death-Shows werden in Kürze bekannt gegeben …

