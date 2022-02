Voivod: veröffentlichen Video zu „Sleeves Off“

Die kanadischen Progressive-Sci-Fi-Metal-Innovatoren Voivod haben am 11. Februar ihr neues Studioalbum Synchro Anarchy weltweit über Century Media Records veröffentlicht.

Zur Veröffentlichung vom neuen Studioalbum Synchro Anarchy erschien zeitgleich ein neuer Videoclip von Felipe Belalcazar / Mental Pictures zum Albumtitel Sleeves Off bei YouTube.

Voivod-Sänger und Texter Denis „Snake“ Bélanger meldete sich mit folgendem Kommentar zu dem Track/Video: „Hier ist ein cooler Clip von unserem Freund Felipe Belalcazar. Es ist eine Mischung aus Animation und Live-Filmen. Die Animation im Clip geht rückwärts, vielleicht als Referenz an die Vergangenheit, als ich als Teenager große Entscheidungen treffen musste. Manche waren gut, manche schlecht, aber eines war sicher: Ich wollte nicht in eine Form gegossen werden, um perfekt in die Konformität der Welt zu passen. Ich wollte ich selbst sein, allen zeigen, wer ich war, Dinge auf eigene Faust tun und kreativ sein. Und als ich die Jungs traf, fand ich den Ort, an dem ich sein wollte. Das Live-Material zeigt, dass ich recht hatte, denn wir sind nach so langer Zeit immer noch dabei. Viel Spaß!“

Und Bélanger fügte noch den folgenden Kommentar zur Veröffentlichung des Synchro Anarchy-Albums hinzu: „Hier ist es, Leute. Ich bin so stolz, euch dieses Album zu präsentieren. Es ist einmalig, ein sehr einzigartiges und unverwechselbares Album. Es wurde mit der ganzen Leidenschaft, die wir für Musik haben, unter besonderen Bedingungen gemacht. Angetrieben von einem nuklearen Brainstorming zwischen uns vier in einem Ausnahmezustand. Geschrieben, aufgenommen und abgeliefert, und nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, haben wir das alles in ein paar Monaten geschafft. Wir hoffen, dass euch das Album gefallen wird. Wir können es kaum erwarten, euch alle, unsere Fans da draußen, auf unseren kommenden Touren zu sehen. Wir haben euch vermisst!“

Das Review von Time For Metal mit einer überaus guten Bewertung zu Synchro Anarchy könnt ihr hier nachlesen:

Synchro Anarchy wurde von Francis Perron im RadicArt Studio / https://radicart.net/ in Québec, Kanada aufgenommen und gemischt und von Maor Appelbaum bei Maor Appelbaum Mastering / http://www.maorappelbaum.com/ in Kalifornien, USA gemastert und von Voivod produziert.

Du kannst Synchro Anarchy hier bestellen: https://voivodband.lnk.to/SynchroAnarchy

Voivod nähern sich den 40 ereignisreichen Jahren ihres Bestehens und kehren nun mit ihrem 15. (!) Studioalbum zurück, um erneut zu bestätigen, dass sie eine der kreativsten Bands des Universums sind. Synchro Anarchy folgt auf das hochgelobte und mit dem Juno Award ausgezeichnete The Wake-Album aus dem Jahr 2018 sowie auf das herausragende Lost Machine – Live aus dem Jahr 2020. Weitere Neuigkeiten sind, dass Voivod kürzlich bestätigt haben, Teil des Decibel Magazine Metal & Beer Fest zu sein, das am 10. und 11. Juni 2022 im Fillmore in Philadelphia, USA, stattfinden wird. Weitere Künstler, die bei der Veranstaltung auftreten werden, sind Cannibal Corpse, Candlemass, Wolves in the Throne Room, Nuclear Assault, The Red Chord, Sanguisugabogg und viele mehr.

Weitere Informationen dazu gibt es hier: https://www.decibelmagazine.com/events/metalandbeerfest/

Voivod-Line-Up:

Daniel „Chewy“ Mongrain – Gitarre

Denis „Snake“ Belanger – Gesang

Michel „Away“ Langevin – Schlagzeug

Dominic „Rocky“ Laroche – Bass