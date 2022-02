Bellgrave: präsentieren Video zu neuem Song „Nemesis“

Bellgrave sind zurück und das im dreifachen Sinne. Erstens melden sich die Berliner/Brandenburger mit ihrem sechsten Studioalbum, welches sie in Eigenregie veröffentlichen zurück, zweitens ist nach 2-Alben Abstinenz auch wieder der Ursänger Danny Hoff am Mikrofon tätig, was uns zu drittens kommen lässt. Musikalisch besinnt man sich wieder seiner alten Stärken, lässt den guten Death Metal alter Tage wieder in ihre Kompositionen fließen.

Video zum Opener Nemesis:

Zehn neue Songs musikalisch zu verorten irgendwo zwischen Entombeds To Ride, Shoot Straight…, Gorefests Erase und alten Pyogenesis Kompositionen. Back As King erscheint am 08.04.2022als CD und in Digitalen Formaten.

Die CD, den Download, eine limitierte Box, Shirt und Bundles könnt ihr auf der Bellgrave Bandcamp-Seite unter folgenden Link vorbestellen: https://bellgrave.bandcamp.com/