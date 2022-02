In Extremo: Absage von 3 Shows der „Kompass zur Sonne Tour 22“

So teilten uns die Musiker in einem Newsletter über ihre PR-Agentur mit: „Liebe Freunde, Wir sind guter Dinge und voller Hoffnung, dass unsere Kompass zur Sonne Tour dieses Jahr nun endlich stattfinden kann. Dass wir wieder gemeinsam schwitzend in den Konzerthallen anstoßen können, um trocken geschriene Kehlen zu kühlen. Dass wir unserer gemeinsamen Liebe für die Musik wieder den Ausdruck verleihen können, den sie verdient.

Die Zeit hat dennoch ihre Wunden hinterlassen und es ist eine gebeutelte Branche, die sich hoffentlich schon bald wieder in Gänze aus der Asche erhebt. Die aktuell noch schwierigen Verhältnisse, in der für eine Tour notwendigen Infrastruktur, sorgen leider dafür, dass wir die Shows in Stuttgart, Zürich und Saarbrücken nicht spielen können. Wir haben gemeinsam mit unserem Team wirklich alle Optionen geprüft, aber unter diesen Umständen können wir euch hier nicht die Show bieten, die ihr verdient.

Um den ständigen Verschiebungen aber auch ein Ende zu setzen, haben wir uns dazu entschieden, diese 3 Shows ersatzlos abzusagen. Ihr könnt eure Tickets natürlich bei eurer jeweiligen Vorverkaufsstelle wieder zurückgeben. An alle, die Tickets für diese Shows haben: Es tut uns im Herzen leid und wir hoffen, euch trotzdem bei einer anderen Show oder Tour schon bald wieder zu sehen!

Passt bitte weiterhin auf euch auf und wir wünschen nur das Beste,

Eure In Extremos „

Hier alle aktuellen Daten:

In Extremo – „Kompass zur Sonne-Tour 2022“

22.04.2022 Wiesbaden Kulturzentrum Schlachthof

22.04.2022 Wiesbaden Kulturzentrum Schlachthof 23.04.2022 Köln Palladium

29.04.2022 CH-Zürich Komplex 457 (ersatzlos abgesagt)

(ersatzlos abgesagt) 30.04.2022 Stuttgart Porsche Arena (ersatzlos abgesagt)

(ersatzlos abgesagt) 06.05.2022 Bremen Pier 2

07.05.2022 Hannover Swiss Life Hall

12.05.2022 Saarbrücken Saarlandhalle (ersatzlos abgesagt)

(ersatzlos abgesagt) 13.05.2022 München Zenith

14.05.2022 A-Wien Gasometer

18.05.2022 Hamburg Sporthalle (verlegt)

19.05.2022 Dresden Alter Schlachthof

20.05.2022 Erfurt Thüringenhalle

21.05.2022 Leipzig Haus Auensee

27.05.2022 Bielefeld Lokschuppen

28.05.2022 Berlin Columbiahalle

Carpe Noctem – Burgentour 2022:

24.06.2022 Koblenz – Festung Ehrenbreitstein

29.07.2022 Ebern – Schloss Eyrichshof

30.07.2022 Oranienburg – Schloss

02.09.2022 Chemnitz – Wasserschloss Klaffenbach

03.09.2022 Creuzburg – Burg Creuzburg

09.09.2022 Magdeburg – Festung Mark

10.09.2022 Trebsen/Mulde – Schloss Trebsen

23.09.2022 Hanau – Amphitheater

25 Wahre Jahre – Carpe Noctem – Burgentour