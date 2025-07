Born Of Osiris: haben neues Album „Through Shadows“ veröffentlicht

Die Progressive-Metalcore-Veteranen Born Of Osiris melden sich via Sumerian Records mit ihrem neuen Studioalbum Through Shadows (zum Review) zurück. Mit der Veröffentlichung präsentiert die Band zugleich das offizielles Musikvideo zur Single The War That You Are.

Bereits im Vorfeld haben Born Of Osiris mit den Singles Torchbearer, A Mind Short Circuiting, Elevate, In Desolation und dem Titeltrack Through Shadows ordentlich vorgelegt. Das neue Album umfasst insgesamt 13 Tracks und setzt die progressive Metalcore-Reise der Band konsequent fort – inklusive technischer Finesse, knallharter Djent-Riffs und einem ausgewogenen Mix aus Clean- und Shout-Gesang.

Die Band nennt Through Shadows „eine intensive Reise, geschmiedet im Feuer persönlichen Wachstums und unerschütterlicher Widerstandskraft“ und möchte mit dem Titel auf jene unerschütterliche Hoffnung verweisen, die selbst in den dunkelsten Momenten weiterlebt. „Egal wie hart die Herausforderungen sind, man kann sie überwinden und gestärkt daraus hervorgehen – das Licht bleibt immer am Horizont sichtbar.“

Through Shadows Tracklist:

1. Seppuku

2. Elevate

3. Through Shadows

4. The War That You Are

5. Inverno

6. A Mind Short Circuiting

7. Burning Light

8. In Desolation

9, Torchbearer

10. Activated (feat. Spencer Chamberlain)

11. Dark Fable

12. Transcendence

13. Blackwater