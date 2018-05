„Tuska vom 29.06.2018 – 01.07.2018 in Helsinki, Finnland (Vorbericht)“

Eventname: Tuska 2018

Bands: Body Count Ft. Ice T, Dead Cross, Arch Enemy, Meshuggah, Crowbar, Moonsorrow, Leprous, Tribulation, The Charm The Fury, Mantar, Arion, Shiraz Lane, Hard Action, Baest, Gojira, Kreator, Emperor, At The Gates, Hallatar, Mokoma, Beast in Black, Bombus, Santa Cruz, Foreseen, Red Death, Oni, Galactic Empire, Crimfall, Tyrantti, Parkway Drive, Europe, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Clutch, Ihsahn, Grave Pleasures, Stick To Your Guns, Lauri Porra Flyover Ensemble, Temple Balls

Ort: Sivilahti, Helsinki

Datum: 29.06.16 – 01.07.18

Kosten: 3 Tage 129 €, 2 Tage 109 €, 1 Tag 79 €

Genre: Metal

Link: http://www.tuska-festival.fi/

Helsinki ist immer eine Reise wert, besonders wenn sich im Sommer die nationale als auch internationale Metalgemeinde zum Tuska Open Air trifft. Dieses Jahr lässt sich zudem ein Jubiläum feiern, denn das Tuska findet zum 20. Mal statt. Ca. 30.000 Menschen werden erwartet, um vor allem finnischen Bands wie The 69 Eyes, Turmion Kätilöt, Mokoma, Hallatar (mit niemand geringerem als Tomi Joutsen von Amorphis am Gesang), Shiraz Lane oder Arion zu huldigen. Aber auch internationale Größen wie Body Cound feat. Ice T., Parkway Drive, Arch Enemy und Europe werden die finnische Hauptstadt aufmischen.

Denkt dran, falls ihr zum Tuska jettet: Bier und Co. kosten hier eine Mark mehr. Dafür ist der Ticketpreis im völlig normalen Rahmen und ein Event in Finnland für jeden deutschen Metalhead mal was Besonderes. Bands aus unserer Republik findet ihr natürlich auch in Form von Kreator und Mantar. Zudem beinhaltet das Line Up Formationen, die bei uns eben nicht an jeder Straßenecke spielen!

