Orphaned Land: kündigen die Veröffentlichung ihrer Jubiläumsbox „30 Years Of Oriental Metal“ an

Orphaned Land feiern ihr 30-jähriges Bestehen. Drei Jahrzehnte, in denen sie Musik machen, Liveshows rund um den Globus spielen und die Botschaft des Friedens verbreiten. Zu diesem ganz besonderen Anlass veröffentlicht die Band eine Ltd. CD-Box mit acht CDs, die sechs Alben in voller Länge und eine Bonussong-Sammlung aus den letzten 30 Jahren auf zwei zusätzlichen CDs enthält. Die Box enthält außerdem ein erweitertes 112-seitiges Booklet mit speziellen Linernotes von Kobi Farhi zu jedem Album. 30 Years Of Oriental Metal wird am 10. Dezember über Century Media Records erscheinen.

Frontmann Kobi Farhi ist stolz auf seine Karriere und freut sich über dieses besondere Jubiläum:

„Wow, es sind schon unglaubliche 30 Jahre vergangen! Wenn wir zurückblicken, sind wir sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, die Metalszene über die bekannte amerikanische, südamerikanische, europäische und skandinavische Szene hinaus zu erweitern. Wir haben sie noch breiter gemacht, als wir das Oriental Metal-Genre ins Leben gerufen haben und den Metal aus dem Mittleren Osten in die Welt gebracht haben, seit 1991. Prost auf die nächsten 30 Jahre!“

Weltweit bekannte Stars kommentierten die musikalische Arbeit der Band. Dies sind nur einige Aussagen aus der Vergangenheit:

Kirk Hammett (Metallica):

‚“Orphaned Land singen über die Probleme im Nahen Osten und ich mag wirklich, was sie tun!“

Ozzy Osbourne:

„Die beste Hardrock-Band kommt aus dem Nahen Osten.“

Steven Wilson (Porcupine Tree):

„Eine der besten Metalbands nicht nur in Israel, sondern in der ganzen Welt.“

Steve Hackett (Genesis):

„Orphaned Land verbindet eine opernhafte Qualität und exotische Weltmusik mit treibender Rocksensibilität.“

Hansi Kürsch (Blind Guardian):

„Was mich immer wieder begeistert, ist diese perfekte Mischung aus verschiedenen Musikkulturen und die ständige Welle von Emotionen, die diese Jungs in einem Geniestreich miteinander verwoben haben. Ihr gesamtes Werk ist ein starkes Statement für die Menschheit.“

30 Years Of Oriental Metal ist als Ltd. 8CD Box Set mit einem handnummerierten Echtheitszertifikat erhältlich und kann HIER vorbestellt werden.

Orphaned Land 2022 live:

09.03 Essen (Deutschland) – Turock

10.03 Antwerpen (Belgien) – Zappa

11.03 Zoetermeer (Niederlande) – Boerderij

12.03 Arnheim (Niederlande) – Willemeen

13.03 London (Vereinigtes Königreich) – Underworld

15.03 Nantes (Frankreich) – Ferrailleur

17.03 Pamplona (Spanien) – Totem

18.03 Leiria (Portugal) – Stereogun

19.03 Lissabon (Portugal) – Ao Viva

20.03 Madrid (Spanien) – Copérnico

22.03 Barcelona (Spanien) – Bóveda

24.03 Mailand (Italien) – Legend Club

25.03 Roma (Italien) – Traffic Club

26.03 San Dona (Italien) – Revolver Club

28.03 Praha (Tschechische Republik) – Nova Chlemic

29.03 Bratislava (Slowakei) – Randal Club

31.03 Posen (Polen) – U Bazyla

01.04 Berlin (Deutschland) – Gretchen

02.04 Köln (Deutschland) – Helios 37

03.04 München (Deutschland) – Backstage

05.04 Colmar (Frankreich) – Le Grillen

07.04 Paris (Frankreich) – petit Bain

08.04 Lyon (Frankreich) – Ninkasi Kao

09.04 Orbe (Schweiz) – Le Puisoir

10.04 Reichenbach (Deutschland) – ARTrock fest

11.04 Frankfurt (Deutschland) – Zoom

13.04 Osnabrück (Deutschland) – Bastard Club

14.04 Hamburg (Deutschland) – Logo

15.04 Kopenhagen (Dänemark) – Stengade

16.04 Weinheim (Deutschland) – Café Central

17.04 Ubach Palenberg (Deutschland) – Rockfabrik