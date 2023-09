Orphaned Land: kündigen neues Livealbum „A Heaven You May Create“ für den 01.12.2023 via Century Media Records an

Die Oriental Metal-Gründer Orphaned Land kündigen ihr neues Live-Album A Heaven You May Create an, das am 01.12.2023 über Century Media Records erscheint.



A Heaven You May Create ist eine Hommage an das 30-jährige Bestehen der Band, das sie mit einer besonderen Show in Begleitung eines 60-köpfigen Symphonieorchesters feierten. Das Konzert wurde im Jahr 2021 während der Covid-19-Pandemie gefilmt und aufgezeichnet, die die gesamte Weltwirtschaft zum Stillstand brachte. Eine spezielle Lücke zwischen den Lockdowns, in der die Welt für kurze Zeit wieder normal zu sein schien, ermöglichte es Orphaned Land, ein besonderes Konzert in der „Ruhmeshalle“ Israels, dem Heichal HaTarbut in Tel Aviv, vor 2.500 Menschen zu spielen.



Am 29.08.2023 hat die Band einen ersten Video-Teaser gepostet, der auf die kommende Live-Veröffentlichung hinweist. Seht den Teaser hier:

Das Album wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

CD+DVD Digipak mit 13 Audio + Video Livetracks inkl. 3 weitere Livevideos

Schwarze 2LP Gatefold Vinyl mit 15 Livetracks

Digitalalbum mit 15 Livetracks

Tracklist:

Mabool – Overture* Mabool (The Flood) The Storm Still Rages Inside Like Orpheus The Kiss of Babylon (The Sins)** Sapari The Cave In Propaganda All Knowing Eye Brother A Never Ending Way** Ocean Land (The Revelation) Birth of the Three (The Unification) All Is One In Thy Never Ending Way (Epilogue) Norra El Norra (Entering the Ark)



*DVD only

**LP, DVD und Digitalalbum only



Um einen ersten Einblick in die spektakulären Live-Aufnahmen zu geben, veröffentlichen Orphaned Land die erste Live-Single Sapari. Sapari ist ein 400 Jahre altes Lied, das von einem jüdischen Rabbi geschrieben wurde und das Gebet eines Dichters an seine Seele beschreibt.



Seht das Video hier https://www.youtube.com/watch?v=GafBzzDrO3c

Streamt “Sapari (Live in Tel Aviv 2021)” hier:

https://orphanedland.lnk.to/Sapari-LiveTelAviv2021



Verpasst nicht Orphaned Land live auf Tour in Europa Anfang 2024:

12/01 – #Eindhoven, NL – Effenaar

13/01 – #Lille, FR – The Black Lab

14/01 – #Manchester, UK – Rebellion

15/01 – #London, UK – Underworld

16/01 – #Paris, FR – Petit Bain

17/01 – #Pratteln, CH – Z7

19/01 – #Colmar, FR – le Grillen

20/01 – #Lyon, FR – Totem Live

21/01 – #Barcelona, ES – Bovedo

23/01 – #Porto, PT – Hardclub

24/01 – #Lisoboa, PT – Ao Vivo

25/01 – #Vitoria, ES – Urban Rock

26/01 – #Toulouse, FR – Mertonum

27/01 – #Nantes, FR – Le Ferrailleur

28/01 – #Rotterdam, NL – Baroeg