Tomi Koivusaari: der Amorphis-Gitarrist kündigt sein Soloprojekt Bjørkø an

Amorphis-Gitarrist Tomi Koivusaari kehrt mit seinem Soloprojekt Bjørkø und dem kommenden Album Heartrot zu seinen Wurzeln zurück

Heute kündigte Amorphis-Gitarrist Tomi Koivusaari sein lang erwartetes Soloprojekt Bjørkø an. Es enthält eine Reihe von hochkarätigen Gastsängern und Kollaborationen, darunter die Debütsingle The Heartroot Rots mit Jeff Walker von Carcass. The Heartroot Rots, eine 15-jährige Reise und ein Auszug aus dem kommenden Album Heartrot, das im Dezember 2023 über Svart Records erscheinen wird.

Die Leadsingle des Albums, The Heartroot Rots, lässt Koivusaaris Zusammenarbeit mit Jeff Walker von Carcass wieder aufleben – eine passende Wahl für einen der härtesten Tracks des Albums.

Seit Jahren ist Koivusaari einer der kreativen Treiber von Amorphis, einer Band, die als Synonym für Innovation in der Heavy Music gilt. Mit Bjørkø („Birch Island“ auf Englisch) wagt sich Koivusaari nun über die Banddynamik hinaus, um seine eigene künstlerische Vision zu präsentieren.

Das Album ist weit davon entfernt, ein Soloalbum im herkömmlichen Sinne zu sein. Es enthält eine All-Star-Besetzung von Sängern in mehreren Sprachen. Sie Talente von Waltteri Väyrynen (Opeth, ex-Paradise Lost), Lauri Porra (Stratovarius) und Janne Lounatvouri (Hidria, Spacefolk) bilden ein felsenfestes Fundament für Koivusaaris Kunstfertigkeit.

Frei von den strukturellen Beschränkungen einer traditionellen Band, ist Heartrot ein Beweis für Koivusaaris Vielseitigkeit und Tiefe. „Es ist eine Sammlung von verschiedenen Liedern und Sichtweisen“, sagt er. „Ich wollte nicht, dass ein traditioneller Ansatz meinen künstlerischen Ausdruck einschränkt.“

Das Album Heartrot hat eine emotionale Bandbreite, in dem jeder Titel eine einzigartige Stimmung verbreitet. Koivusaari beschreibt es als „Soundtrack zu einem imaginären Film“, mit einer „starken visuellen Verbindung zur Natur und einem allgegenwärtigen Gefühl der Melancholie“.

Vor 15 Jahren begann der Gitarrist von Amorphis, Tomi Koivusaari, Riffs und Songs zu entwickeln, die er für ein Soloalbum verwenden könnte, das er zu seinem 40. Geburtstag veröffentlichen wollte. Das Debütalbum seines Soloprojekts Bjørkø (‚Birkeninsel‘ = Koivusaari) brauchte jedoch Jahre, um Wirklichkeit zu werden. Wie bei vielen Musikern fand Koivusaari erst, als die Pandemie die Tourneen stoppte, die Zeit, um an dem Album Heartrot zu arbeiten.

„Heartrot ist eine persönliche Vision, die natürlich von all der Musik beeinflusst ist, der ich mich im Laufe der Jahre unterworfen habe. Es ist in gewisser Weise der Soundtrack zu einem imaginären Film. Die musikalischen Leitmotive des Albums sind eine starke visuelle Verbindung zur Natur und Stimmungen, die selten glücklich oder positiv sind. Die Melancholie steht immer im Hintergrund“, sagt Koivusaari, der in der Vergangenheit unter anderem Filmtontechnik studiert hat.

Auch wenn das Album sehr vielfältig ist, gibt es laut Koivusaari viele Faktoren, die viele der Songs gemeinsam haben. Das Album basiert auf einem starken Fundament: Väyrynen (Opeth, ex-Paradise Lost) spielt das Schlagzeug, Lauri Porra (Stratovarius) ist am Bass und Janne Lounatvuori (Hidria Spacefolk) an den Keyboards. Die Hälfte der Texte wurde von Koivusaaris altem Abhorrence-Bandkollegen Jussi „Juice“ Ahlroth geschrieben.

„Ich und Jussi haben gemeinsam an den Themen der Texte gearbeitet, und er hat sie gekonnt in Text umgesetzt: viel Raum für die Fantasie und offen für viele Interpretationen. Einige der Sänger (Mariska, Ismo Alanko, Jessi Frey und Addi Tryggvason) haben ihre eigenen Texte geschrieben, während die anderen (Stian Thoresen, Jeff Walker, Petronella Nettermalm, Marko Hietala und Tomi Joutsen) Ahlroths Texte interpretieren. Das Album wurde von meinem langjährigen Freund Nino Laurenne produziert.“

Heartrot Tracklist:

The Heartroot Rots (feat. Jeff Walker / Carcass) Vaka Loka (feat. Addi Tryggvason / Solstafir) Whitebone Wind (feat. Marco Hietala) Värinvaihtaja (feat. Ismo Alanko) Awakening World As Fire and Hallucination (feat. Stian Thoresen / Dimmu Borgir) The Trickster (feat. Jessi Frey / Velcra) Hooks In The Sky (feat. Tomi Joutsen) Magenta (feat. Mariska) Reverberations (feat. Sakari Kukko)

Bjørkø – Heartrot

VÖ: 01.12.23

Svart Records