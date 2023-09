Verderbnis: veröffentlichen das Video zu „Walking Through Forgotten Forests“

Am 22. September erscheint Paria, das Debütalbum der deutschen Melodic Black Metaller von Verderbnis. Produziert von Torsten Sauerbrey (Atomwinter, Kambrium, Dark At Dawn, Burden Of Grief) erwarten euch bei einer Spielzeit von gut 50 Minuten neun Songs voller starker Melodien, unvergesslichen Riffs, melodisch gefühlvoller Gitarrenarbeit und gleichzeitig roher musikalischer Brutalität und Kompromisslosigkeit. Mit Walking Through Forgotten Forests gibt es ab sofort eine erste musikalische Kostprobe auf dem MDD Records YouTube-Kanal! Die finale Tracklist des Albums findet ihr ebenfalls anbei. Die Record Releaseshow findet bereits am 16. September im Rahmen des Pestfest im Second Home in Baunatal statt.

Paria Tracklist:

1. I Am The Wolf

2. Venomous Embrace

3. Walking Through Forgotten Forests

4. Paria

5. Lebenswinters Wanderschaft

6. Des Kranichs Flug

7. Dusk Maiden

8. Ein Wind Flüstert Den Tod

9. Satanizer Terrorizer

Record Release Show:

16. September, Baunatal, 1. Pest Fest /w Atomwinter, Syridas, Crescendium

Links:

https://www.facebook.com/Verderbnis

https://www.instagram.com/verderbnis.band