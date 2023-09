Alterium: veröffentlichen Musikvideo zu erster Single aus kommenden Debüt Album

Nachdem Alterium, die neue italienische Power Metal Band rund um ihre charismatische Ausnahme-Stimme Nicoletta Rosellini (ex. Kalidia, Walk In Darkness), erst kürzlich einen weltweiten Plattendeal bei AFM Records bekannt gab, stellt das Quintett heute ein Musikvideo zu ihrer ersten Single Drag Me To Hell vor!

Wie Nicoletta bereits verriet: „Ich freue mich, euch endlich Alterium vorstellen zu können, mein neues Power-Metal-Abenteuer. In den letzten Monaten haben wir unser ganzes Herzblut in die Arbeit an einem Debütalbum gesteckt, das fesselnde Melodien, kraftvolle Gitarrenriffs und donnernde Drums in Einklang bringt. Das Ergebnis ist ein starkes Debüt, das wir gerne mit euch allen teilen möchten.“



Über die erste Single-Auskopplung von Alterium erzählt sie: „Drag Me To Hell fängt die gesamte Power-Metal-Essenz von Alterium ein und kombiniert starke Gitarrenriffs und fesselnde Melodien, die mit Themen aus der Welt von Warcraft, einer meiner größten Leidenschaften, verschmelzen. In diesem Track erzählen wir einen Teil der Geschichte des heldenhaften Paladins Bolvar Fordragon, der, nachdem er die Flammen des Drachen überlebt hat, das ultimative Opfer bringt, indem er auf dem gefrorenen Thron sitzt und zum Herrscher der Geißel wird.“



Den Alterium Clip zu ihrer ersten Single Drag Me To Hell seht ihr ab sofort hier:

2022 gegründet, besteht Alterium aus Nicoletta und ihren ehemaligen Kalidia– Bandkollegen Paolo Campitelli (Gitarre) und Dario Gozzi (Schlagzeug), sowie Gitarrist Alessandro Mammola von Draconicon und Bassist Luca Scalabrin (Altair).

Nachdem sich Kalidias Wege getrennt hatten, entschied sich Nicoletta für einen anderen Ansatz und entfaltet nun schließlich ihr ganzes Potenzial als Sängerin und Songwriterin. Gemeinsam mit Produzent Lars Rettkowitz (Freedom Call) haben Alterium ein bombastisches Debütalbum aufgenommen, welches auch ein Cover des Sabaton-Klassikers Bismarck enthalten soll. Weitere Album Details und News sollen schon in Kürze folgen, macht euch also bereit für Alterium, wenn sie mit ihrem kraftvollen Sound, großen Riffs, explosiven Drums, majestätischen Chören und fesselnden Grooves die Power Metal Szene im Sturm erobern werden!

Alterium Live:

30.09.2023 (DE) – KillerZ Fest – Oberhausen

13.01.2024 (DK) – Epic Fest – Roskilde



Alterium sind:

Nicoletta Rosellini – Gesang

Paolo Campitelli – Gitarre

Alessandro Mammola – Gitarre

Luca Scalabrin – Bass

Dario Gozzi – Drums