Orphaned Land: gewinnen den Metal Hammer Award in der Kategorie „Best Attitude“

Die Oriental-Metal-Pioniere Orphaned Land haben viel vor: Am 31. August nahm Gründer und Sänger Kobi Fahri an der 11. Verleihung der Metal Hammer Awards in Berlin teil, wo Orphaned Land für ihr Engagement und ihren Einsatz für ein friedliches Zusammenleben aller Religionen und Kulturen den Preis für die „Best Attitude“ gewann. Die verdiente Auszeichnung steht für den Beitrag, den die Band im Laufe der Jahre für den Frieden geleistet hat. Orphaned Land steht außerdem kurz vor ihrer nächsten großen Headline-Tour mit 32 Stopps bis zum Ende des Jahres.

Kobi Farhi, Sänger und Gründer von Orphaned Land, spricht über den Preis und die bevorstehende Tournee: „The past year had been and still is one of the hardest Orphaned Land ever known, being in the middle of war, surrounded by so much death and hate, we are so happy and thankful MH had given us this award, it was right on time where depression was and still so huge, it is what we needed, to get a bit of light right back at us, and belief on what we do and on our long way of 33 years already. We can’t wait to hit the roads and meet our beloved fans after such a long time! Make sure you check all dates and come so a heaven we may create together!“

Tour-Infos:

Orphaned Land werden im September ihre lang erwartete Europa-Tournee starten. Zusammen mit Science Of Disorder, Nest Of Plagues, Lone Survivor (11.-18.09.) und Structural (18.-29.09.) wird die Band einen intensiven Lauf mit 17 Stopps im ganzen Monat absolvieren. Im September wird die Band in Deutschland, Polen, Bulgarien, Rumänien, der Tschechischen Republik, der Slowakei und den Niederlanden Halt machen.

Orphaned Land

w/ Science Of Disorder, Nest of Plagues, Lone Survivor, Structural

*Structural 11-09 bis 18-09

*Lone Survivor 18-09 bis 29-09

Wednesday 11-09 Germany, Kubana – Siegburg

Thursday 12-09 Germany, Faust – Hannover

Friday 13-09 Germany, Hellraiser – Leipzig

Saturday 14-09 Poland, Zascianek – Krakow

Sunday 15-09 Poland, Hydrozagadka – Warsaw

Tuesday 17-09 Bulgaria, Mixed Tape 54 – Sofia

Wednesday 18-09 Romania, Quantic – Bucharest

Friday 20-09 Czech Republic, Futurum – Praha

Saturday 21-09 Slovakia, Coloseum – Kosice

Sunday 22-09 Slovakia, Randal – Bratislava

Monday 23-09 Germany, Backstage – München

Tuesday 24-09 Germany, Mergener HofTrier

Wednesday 25-09 Germany, Logo – Hamburg

Thursday 26-09 Holland, Neushoorn – Leeuwarden

Friday 27-09 Germany, Bastard Club – Osnabrück

Saturday 28-09 Germany, Gebäude 9 – Köln

Sunday 29-09 Germany, Café Central – Weinheim

Orphaned Land werden auch an der Motocultor Across Europe Tour 2024 teilnehmen, neben Motocultor, Dirty Shirt, Strale, Ring of Gyges und Royal Rage, und gegen Ende des Jahres einige Tourdaten mit zusätzlichen Stops in Holland, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Spanien und Portugal spielen.

Motocultor Across Europe Tour 2024

Motocultor

w/ Orphaned Land, Dirty Shirt, Strale, Ring Of Gyges, Royal Rage

Thursday 28-11 Holland, Effenaar – Eindhoven

Friday 29-11 Germany, Turock – Essen

Saturday 30-11 UK, Underworld – London

Sunday 01-12 UK, Academy 3 – Manchester

Tuesday 03-12 France, Petit Bain – Paris

Thursday 05-12 Suisse, Z7 – Pratteln

Friday 06-12 France, Le Grillen – Colmar

Saturday 07-12 France, L’Ilyade – Grenoble

Sunday 08-12 Spain, Razzmataz 2 – Barcelona

Tuesday 10-12 Portugal, Hard Club – Porto

Wednesday 11-12 Portugal, Ao Vivo – Lisboa

Thursday 12-12 Spain, Urban – Vitoria

Friday 13-12 France, Rex – Toulouse

Saturday 14-12 France, Le Ferrailleur – Nantes

Sunday 15-12 France, The Black Lab – Lille

Orphaned Land sind:

Kobi Farhi – Leadgesang

Uri Zelcha – Bass

Chen Balbus – Gitarren, Keyboards, Saz, Oud, Backing Vocals

Matan Shmuely – Schlagzeug, Percussion

Idan Amsalem – Gitarren, Bouzouki, Backing Vocals

