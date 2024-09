Khost: teilen Video von „Death Threat“

Die in Birmingham ansässige Industrial-Doom-Metal-Band Khost hat bekannt gegeben, dass ihr neues Werk Many Things Afflict Us Few Things Console Us am 20. September über Cold Spring Records erscheinen wird. Many Things Afflict Us Few Things Console Us besteht aus 18 Titeln in der Digipak-Version und elf Titeln in der Vinyl-Version. Mit Many Things Afflict Us Few Things Console Us betritt die Band neue und manchmal alptraumhafte Gebiete, neben ihren typischen Wänden aus verstimmten Gitarren, korrodierten Perkussionsinstrumenten und VHS-Atmosphäre.

Seht euch das Visualizer-Video des Songs Death Threat auf dem YouTube-Kanal des Labels hier an:

Streamen und vorbestellen Sie das Album auf Bandcamp: https://bit.ly/4ediDu0

Die Inspiration für viele der Tracks kam von zahllosen Live-Shows und sogar Soundcheck-Experimenten, bei denen sich extreme, harsche elektronische Klänge entwickelten, ebenso wie Punk-/Früh-Industrial-Tempi, die dann alle in die DNA von Many Things Afflict Us Few Things Console Us einflossen.



Khost bemerken hierzu: „Wir hofften, dass die Erfahrung so sein würde, als würde man sich nach Ladenschluss in einen gesperrten Flügel einer Galerie wagen, und dass jede Kurve verwirrender sein würde als der Ort, an dem man gerade war.“

Zu den Mitarbeitern gehören Axebreaker (alias Terence Hannum von Locrian), der gefeierte Cellist Jo Quail und der in Berlin ansässige Sounddesigner Manuel Liebeskind.

Die CD und die Vinyl-Version sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Die CD enthält sieben zusätzliche Titel, darunter Adrian Stainburners unglaublichen Remix von Yellow Light mit Stephen Mallinder (Cabaret Voltaire, Wrangler) als Sänger und Bereneces, der dem Titel Death Threat seinen unverkennbaren tiefen, dunklen D&B-Sound verleiht. Die LP-Versionen enthalten einen anderen Mix von Khost speziell für Vinyl.

Das Artwork stammt von Abby Helasdottir, die sich auch um die Fotos der Band gekümmert hat. Alle Tracks wurden von Khost geschrieben. Das Mastering übernahm Martin Bowes im The Cage Studios, Coventry.

Many Things Afflict Us Few Things Console Us – Tracklist:

CD

1. Shard

2. The Fifth Book Of Agrippa

3. Death Threat

4. Face

5. Apotropaic

6. Many Things Afflict Us Few Things Console Us

7. Transfixed

8. Incinerator

9. Hands In Broken Time

10. Death Car

11. Reading Between The Lines

12. L2L6

13. Cheapside

14. Define The Edge Of Someone

15. Overrun

16. TVSB

17. Death Threat – Bereneces Remix

18. Yellow Light – Adrian Stainburner Remix

* Digipak/Digital

Vinyl

A1. Death Threat

A2. The Fifth Book Of Agrippa

A3. Face

A4. Overrun

A5. Reading Between The Lines

B1. Many Things Afflict Us Few Things Console Us

B2. Hands In Broken Time

B3. Incinerator

B4. Apotropaic

B5. Transfixed

B6. L2L6

