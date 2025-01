Benediction: enthüllen Albumcover und Veröffentlichungsdatum des neuen Albums „Ravage Of Empires“

Die britischen Death Metal-Legenden Benediction haben das Cover ihres kommenden neuen Studioalbums Ravage Of Empires enthüllt, das am 4. April 2025 über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Ravage Of Empires wird das neunte Album der Band sein, die sich 1989 in Birmingham, England, gegründet hat.

Im Jahr 2020 kehrten Benediction mit ihrem achten Album Scriptures auf die Bühne zurück, nachdem sie zwölf Jahre lang keine neue Musik veröffentlicht hatten. Das Album war ein großer Erfolg und wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt, auch wegen der Rückkehr des langjährigen Sängers Dave Ingram.

Genau wie sein Vorgänger wurde Ravage Of Empires von Scott Atkins bei Grindstone Sudio produziert, das Cover-Artwork stammt von Wolven Claw. Das Album setzt Benedictions makellose Diskographie auf Premier League-Niveau fort und verspricht, eines der unbestrittenen Old School Death Metal-Highlights des Jahres 2025 zu werden! Haltet euch bereit für weitere Infos zum Album und die Vorbestellung, die in Kürze starten wird.

Erlebt Benediction live auf ihrer europäischen Release-Tour im April 2025 mit Jungle Rot und Master als Special Guests.

Tales Of The Triple Death…

Benediction

w/ Jungle Rot & Master

04.04.25 DE Hamburg Kultur Palast

05.04.25 DE Bad Oeynhausen Druckerei

06.04.25 NL Sittard Volt

07.04.25 BE Kortrijk DVG

08.04.25 LU Esch-Belval Rockhal

09.04.25 DE Mannheim 7er Club

10.04.25 DE Obertraubling Event Hall Airport

11.04.25 DE Geiselwind Eventzentrum Strohofer

12.04.25 AT Salzburg Rockhouse

13.04.25 DE Jena F-Haus

15.04.25 DE Berlin Lido

16.04.25 DE Essen Turock

17.04.25 CH Aarau Kiff

Tickets: https://www.we-live.agency/shows

Weitere bestätigte Termine für 2025:

01.03.25 SE Stockholm Stockholm Extreme

21.05.25 US Brooklyn, NY The Meadows

22.05.25 US Baltimore, MD Maryland Deathfest

21.06.25 PT Beja Nada Fest

25.06.25 CZ Spalene Porici Basinfirefest

26.-27.07.25 ES Cangas De Morrazo Kanekas Metalfest

30.07-02.08.25 DE Wacken Wacken Open Air Festival

01.08.25 DE Loebnitz Full Rewind Fest

