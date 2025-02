Black Sabbath: „Back To The Beginning“ letztes Konzert im Original-Line-Up in Birmingham angekündigt

Die legendäre Ur-Besetzung von Black Sabbath – bestehend aus Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward – wird am 05.07.2025 für ein finales Abschiedskonzert in Birmingham auf der Bühne stehen. Dieses besondere Event findet unter dem Motto Back To The Beginning im Villa Park statt, der Heimstätte von Aston Villa. Es ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass die Gründungsmitglieder der Metal-Pioniere gemeinsam auftreten – und zugleich das letzte.

Das Konzert wird von weiteren namhaften Acts begleitet, darunter Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax und sogar Ozzy Osbourne mit einem eigenen Solo-Set. Zusätzlich wird eine Supergroup mit Musikgrößen wie Billy Corgan, David Draiman, Slash, Jonathan Davis, Tom Morello und weiteren auftreten.

Tom Morello, der die musikalische Leitung der Veranstaltung übernimmt, bezeichnet das Event als „die großartigste Heavy-Metal-Show aller Zeiten“.

Alle Einnahmen des Back To The Beginning-Konzerts werden wohltätigen Zwecken gespendet, darunter Cure Parkinson’s, das Birmingham Children’s Hospital und das Acorns Children’s Hospice.

Der Ticketverkauf startet am Freitag, den 14. Februar, um 11:00 Uhr über Live Nation.