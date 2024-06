Under Blackened Skies: kehrt nach einem Jahrzehnt mit der Neuveröffentlichung des Fan-Lieblingssongs „Part Together“ zurück

Nach einer zehnjährigen Pause kehren Birminghams Heavy-Metal-Schwergewichte Under Blackened Skies mit einem donnernden Comeback zurück. Zur Feier ihres Wiederauflebens wird die Band Part Together neu veröffentlichen, einen Track, der seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2010 ein Fan-Favorit geblieben ist.

Part Together fängt das Wesen des kraftvollen Sounds und der tiefgründigen Texte von Under Blackened Skies ein. Der Song thematisiert Chaos, Selbstfindung und Einheit und berührt die Hörer tief mit seinen intensiven und eindringlichen Texten, die daran erinnern, dass wir zusammengehören.

Die Neuveröffentlichung von Part Together feiert nicht nur das Vermächtnis der Band, sondern stellt auch ihre rohe und kraftvolle Klangwelt einer neuen Generation von Metal-Fans vor. Die komplexe Komposition und die kraftvolle Botschaft des Tracks verdeutlichen die Meisterschaft von Under Blackened Skies, heftige Instrumentierung mit nachdenklicher Erzählkunst zu verbinden.

Under Blackened Skies ist eine Metal-Band, die 2008 in Birmingham, UK, gegründet wurde. Bekannt für ihre intensiven Live-Auftritte und nachdenklichen Texte, hat die Band weltweit eine treue Fangemeinde gewonnen. Mit einer erneuerten Besetzung und einer Leidenschaft dafür, musikalische Grenzen zu überschreiten, sorgt Under Blackened Skies weiterhin für Aufsehen in der Metalszene.

„Wir freuen uns, Under Blackened Skies zurückzubringen, ein großer Teil unseres Lebens, wir sind revitalisiert und brennen darauf, euch zu zeigen, woran wir gearbeitet haben“, sagt Leadsänger Manu. „Part Together handelt von der Reise der Selbstfindung und der Kraft der Einheit. In einer Welt, die sich oft gespalten anfühlt, hoffen wir, dass dieser Song die Menschen zusammenbringt und ihnen zeigt, dass sie in ihren Kämpfen nicht allein sind.“

Part Together wird ab Freitag, dem 31. Mai, auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar sein. Um ihr Comeback zu feiern, werden Under Blackened Skies am Samstag, dem 13.07.2024, eine spezielle Rückkehr-Show im Dead Wax in Birmingham geben, bei der auch Hands Of Attrition und Elyrean auftreten werden.